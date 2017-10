Otevírají Kinobar Jedničku

Žamberk - V Žamberku si od 11. října můžete zajít na filmy i do pivovaru. První projekcí bude ve středu od 20 hodin film režiséra Víta Janečka Selský rozum.

Kinobar Jednička v Žamberku.Foto: archiv Pivovaru Kanec Žamberk

Projekt Kinobar Jednička se zrodil ze spolupráce úspěšného Kina Žamberk a lokálního minipivovaru Kanec. Co je to Kinobar Jednička vysvětlil ředitel kina Daniel Kubelka. "Uvedu ho vzpomínkou. Jako kluk jsem chodil do kina na vesnici, kde byl sál vedle výčepu a mimo pořádání zábav se tam promítaly i filmy. Chlapi z hospody občas, když byla ve filmu přestřelka, nakoukli lítačkama dovnitř. Mělo to úplně jinou atmosféru než klasické kino. Pro velké se dovnitř nosilo pivo, pro malé malinovka. A o to jde, užít si kino ´trochu jinak´. Kinobar nabídne návštěníkům víc. „Určitě spojení kulturního zážitku s dobrým jídlem a pitím. Jasné je, že nelze nabídnout filmové novinky. Možností jsou dokumenty, krátké filmy, hudba, kultovní oldskůlovky, školní filmy, prvotiny. Benefity budou i hmotné, například budete mít po projekci šanci vyhrát v kostkách vstupenky do ‚velkého‘ kina Žamberk. S něčím přijde i pivovar a Okrašlovací spolek. Možné je pořádání koncertů, nejrůznějších setkání, malých divadelních představení a různých podob klubové alternativní scény,“ dodal Daniel Kubelka.

Jeho program lze najít na webu kina, Facebooku nebo instragramu.