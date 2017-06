Otázka na víkend: zoo

Orlickoústecko - S pěkným počasím se zoologické zahrady stávají častým cílem výletů. Ve které zoo se vám líbilo nejvíc a zažili jste v nich někdy něco nezapomenutelného?

Ilustrační fotoFoto: Archiv

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Moc se nám líbilo na zámku v Častolovicích, dá se zkombinovat procházka parkem, okukování zvířátek i zmrzlina s prohlídkou na zámku samotném. Pracují tam milí lidé. A budete-li mít štěstí, uvidíte i paní hraběnku.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Jako lokální patriot mám ráda Afriku ve Dvoře Králové a moc dobře jsem se cítila v jihlavské zoo. Zakládání různých minizoo mi zpočátku přišlo pošetilé. Pak jsem pochopila, že pro městské děti tam už patří i králík, slepice nebo prase. Ale čím dál víc mám ráda zoo všude v přírodě kolem sebe. Nějak ji s věkem víc vnímám. A někdy přemýšlím o zvláštním druhu zoo pro lidi se zvířecími vlastnostmi. Brzy by byla přeplněná!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Každá zoologická zahrada je něčím zajímavá a do každé se rád vracím z jiných důvodů. Nejčastěji asi do těch nejbližších ve Dvoře Králové nad Labem a v Olomouci. Dávám přednost jarním a podzimním měsícům, protože v létě zvířata většinou pospávají. Úžasný zážitek mám spojený se zoo Liberec. Teplý konec dubna rozvášnil místní šimpanze a vedle jejich vynalézavosti bledla i kamasutra. Fascinující bylo i pozorování penzistů, kteří násilím odháněli svá vnoučata nebývale zaujatá aktivitami lidoopů. Škoda, určitě by v životě leccos časem využili.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Většinou mám v zoologických zahradách tísnivý a nepříjemný pocit, proto je nevyhledávám. Netvrdím, že tam zvířata přímo trpí, některým druhům jistě zoo pomáhají v přežití (např. ochrana a chov nosorožců), ale stejně to není nic, co bych vyhledával. Tedy je jasné, že jsem nic nezapomenutelného v zoo nezažil, snad s výjimkou jednoho školního výletu do Dvora Králové, kdy jsem ve svých deseti letech v kleci u šimpanzů viděl něco, čemu jsem nerozuměl… Teď už tomu sice rozumím, ale zase bych na to velmi rád zapomněl.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Kamarádi pracující v zoo Ústí nad Labem nám umožnili být v přímém kontaktu s několika tamními zvířaty. Možnost pohladit si dvě krasavice slona indického byla obzvláště báječná…