Otázka na víkend: životní role

Orlickoústecko - Víkendová porota Orlického deníku: V tomto týdnu odešly dvě významné osobnosti českého herectví Jan Tříska a Květa Fialová. V jaké roli si je vybavíte?

Herečka Květa Fialová.Foto: Deník/Vladimír Šťastný

Daniel Dostrašil, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Jan Tříska jako učitel Igor Hnízdo v Obecné škole, Květa Fialová jako důchodkyně v Účastnících zájezdu. Pro mě byl rozhodně výraznější osobností Jan Tříska, byl mnohem více než jen herec, pro mě byl umělcem-intelektuálem, tím, kdo se zapojuje do veřejného života nad rámec svých profesních povinností, a to navzdory pronásledování minulým režimem. Čest jeho památce.

Hana Chvátilová, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Hned jsem měla jasno. Jsem „svěrákovec“ a Obecná škola je můj kultovní film. Bez Třískova Igora Hnízda je nepředstavitelná. Stejně jako Radúz nebo král Lear. Jeho tajem obestřená smrt na jeho významu pro český film a divadlo nic nezmění. A Květa Fialová? Spíš než Tornado Lou z Limonádníka se mi vybavují desítky laskavých, popletených, excentrických a nad zemí poletujících dam v jejím podání. Myslela jsem si, že smrt na ni nemá…

František Teichmann, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Ptát se kantora na roli Jana Třísky znamená předvídat odpověď. Nezklamu. Když Igor Hnízdo udeřil poprvé do tabule, určitě jsem si uvědomil, jak krásné, byť ošemetné, může učitelství být. Zároveň tím úderem symbolicky označil i velký handicap českého školství, jeho feminizaci. Být v této profesi více chlapů, bylo by tam víc peněz i spokojenějších dětí. A Květu Fialovou si vždy vybavím v roli Tornádo Lou z Limonádového Joe, to snad ani nejde jinak.

Pavel Strnad, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Kovářova kobyla chodí bosa, takže jsem bohužel nikdy neviděl Jana Třísku v divadelní roli naživo, což mě moc mrzí. Ztvárnil jich desítky a z televizních záznamů je jasné, že brilantně. Z filmů nebo práce pro televizi nejvíc vzpomínám na role Široka ze Záhady hlavolamu, Radúze ve Weiglově adaptaci Zeyera, doktora v Na samotě u lesa a samozřejmě učitele Igora Hnízda, skvěle zahraného chlubila a obšourníka. Naopak u paní Fialové její role zastírá osobní setkání s ní. Měl jsem tu čest hostit ji v divadelní šatně, byla neuvěřitelně milá a vtipná s ostnem ironie. Možná je fráze, že někteří lidé místnost svým příchodem rozsvítí, ale ona mezi ně patřila. Odpočívejte v pokoji.

Marek Šnajdar, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Těžko vybrat pouze jednu. Klasikou je samozřejmě Igor Hnízdo zvaný Bezbolestný a Tornádo Lou či paní Šarlota, nezapomenutelný je ale i hlas vypravěče pana Třísky v několika filmech Karla Zemana. Vzpomenout musím ale i posledního z této smutné triády, pana Petra Šabacha, který už nám nikdy nezodpoví, jestli hovno hoří.