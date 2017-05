Otázka na víkend: vládní krize

Orlickoústecko - Setkání prezidenta a premiéra se v závěru minulého týdne proměnilo v trapas. Uškodí politikům jejich chování v blížících se volbách?

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Ano, znechucení obyvatel z chování státníků povede k nižší účasti ve volbách a k růstu preferencí pro extremistické strany a komunisty, kteří „by takové chování nepřipustili, kdyby vyhráli volby". Na druhou stranu je dobré, že se obyčejní občané začali zajímat o českou Ústavu, mnozí vyšli do ulic a všechny strany, napříč politickým spektrem, vyzývají Hrad k jejímu dodržování.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Tím si nejsem zcela jistá, alespoň ne u všech voličů. Uškodí však úplně jistě nám všem v očích zahraničních partnerů. Už dlouho se ptám, proč se musím stydět za některé politiky v čele s hlavou státu. A proč mám stále odpovídat na otázku, zda mi jejich chování nevadí. Vadí! A tak doufám, že si trapnosti těchto situací všimnou i příznivci těch, kteří je způsobují.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

To, že jim uškodí, je bezesporu a nijak mě to netrápí. Jenže zároveň svým jednáním sic nepsaně, ale přesto významně nastavují normy pro to, co lze nejen v politice považovat za standardní. Domnívám se, že obdobné události odplavují i poslední zbytky důvěry vůči politice a nahrávají všem populistickým a extrémním názorům a organizacím. Výsledkem je nezájem o politické dění na všech úrovních řízení a všeobecná absence schopných politiků, patrná především v kategorii mladých lidí.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Podle mě si většina příznivců i odpůrců obou pánů svůj názor na ně ponechá, vždyť je miluje nebo nenávidí právě proto, jací jsou. Tedy o konkrétní politiky strach nemám. Bojím se o demokratickou politiku jako takovou. Pod vlivem podobných trapných divadel (tentokrát scénář a režie jednoznačně Miloš Zeman) by se mohlo stát, že mnoho lidí zavrhne demokratické nástroje a instituce a začne požadovat jednoduchá a naoko výhodná řešení, tím pádem také takové politiky. Nebo se stane ještě něco horšího: začne nám to být jedno.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Říká se: „Chytrému napověz, hloupého kopni…" Snad nás události posledních dnů všechny bez rozdílu nakopnou ke správné volbě jak ve volbách do sněmovny, tak při výběru nového prezidenta.