Otázka na víkend: účtenky

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Od 1. října startuje účtenková loterie, co si o ní myslíte? A zapojíte se?

Registrační pokladna. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Libor Zavoral

Daniel Dostrašil, správce sboru jednoty, bratrské, Ústí n. O.:

Z celého srdce si přeji, aby účtenková loterie, stejně jako celá buzerace jménem EET, zůstaly jen úsměvnou vzpomínkou na krátké zapojení pana Babiše do vládnutí v České republice.

Hana Chvátilová, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Jsme hravý národ. A někdy máme i sklon k bonzování. Na to ministerstvo financí spoléhá. Co to udělá s lidmi, nevím, ale dá se předpokládat, že koumáci vymyslí mnoho fíglů, jak zvýšit pravděpodobnost výhry. Mě loterie nechává chladnou. Jen si nějak nejsem jistá jejím smyslem. Podpoří EET a dopomůže státu k očekávaným ziskům? Jen na cenách a za provoz systému se ročně vydá více než 77 milionů korun. Tak uvidíme…

František Teichmann, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Nikdy jsem se do loterií nezapojoval. Nic na tom nezmění ani toto „státní sázeníčko“, které pod nálepkou podpory EET míří na naše temné pudy. Přidám-li k tomu fakt, že ho naplánoval bývalý ministr Andrej Babiš, čelící obvinění z dotačního podvodu a nejen toho, ježí se mi z podobných akcí chlupy po celém těle.

Pavel Strnad, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Na účtenkovou loterii mám stejně rozpolcený názor jako na celou EET. Daně se platit mají, bez toho stát fungovat nemůže, to se snad shodneme všichni. Jestli je ale EET tou správnou cestou, o tom by se dalo s úspěchem pochybovat. Zdá se, že větší výběr daní je spíš záležitostí ekonomické fáze oživení než elektronické evidence tržeb. Účtenková loterie navíc přispívá k „udávací a sledovací“ atmosféře ve společnosti, což je trend neblahý. V každém případě je celá věc těsně spjatá s Andrejem Babišem a to je pro mne dostatečný důvod se do účtenkové loterie nezapojit.

Marek Šnajdar, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Alespoň pro některé zákazníky to jistě motivující bude. Já vzhledem k mé úspěšnosti v nejrůznějších jiných loteriích na tuhle spoléhat asi taky nebudu. Preferuji štěstí v lásce…