Otázka na víkend: stavba roku

Orlickoústecko - V Pardubickém kraji se hledá stavba roku. Jaká stavba si získala váš obdiv?

Ilustrační foto.Foto: archiv VLP

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

V Ústí nad Orlicí byla dokončena rekonstrukce ulice T. G. Masaryka včetně fontány a mini pěší zóny, za to jsem moc rád. Jen škoda, že budovy nad silnicí začaly padat, to je hodně mrzuté, zvláště jídelna bude děckám chybět. Kladně hodnotím, že v našem městě (na rozdíl od impozantních novostaveb třeba v Litomyšli) jde o praktičnost staveb víc než o architektonické ceny. A těším se na novou budovu DDM v bývalé Perle.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Čím jsem starší, tím víc fandím moderní architektuře. Ale protože se nic opravdu převratného loni neobjevilo, volila bych stavbu Základní umělecké školy v pasivním standardu v Holicích, i když proti vnitřním dispozicím bych měla mírné výhrady. Líbí se mi rodinný dům Vostřelových v Horní Sloupnici, to je opravdu progresivní stavba. A ze starších pořád vede Městský plavecký bazén v Litomyšli. Odvážné a funkční. Moje srdce vždy zaplesá nad každou revitalizací a novým využitím staré polorozpadlé budovy – zejména industriálního charakteru. V Žamberku by se nabízelo několik vhodných objektů…

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Protože neznám nominace a ani na internetu zatím nejsou, předpokládám, že jde o spekulativní otázku. Odpovím tedy asi jinak, než se očekává. Na hradě Kunětická hora ve věži existuje výstava fotografií toho, co by se dalo označit jako „blbý a blbější" v architektuře měst a obcí. Stojí to za zhlédnutí a ukazuje, jak moc nám schází koncepčnost, vkus a pokora. Tím netvrdím, že se v těch domech špatně bydlí, jen svým šmoulovským pojetím kazí a na dlouho ještě budou kazit své okolí. Soutěž Stavba Pardubického kraje má tu moc posouvat povědomí o tom, jak se staví dobrá architektura, a proto budu fandit všem nominovaným konceptům.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

V minulém roce získala celostátní ocenění Stezka v oblacích v sousední Dolní Moravě. Protože soutěž v Pardubickém kraji se koná jednou za dva roky, Stezka se může přihlásit i do krajské soutěže a jistě bude patřit k favoritům, podle mého názoru právem. Jsem si vědom jistých kontroverzí, které stavba vyvolává, ale nezaměňoval bych architekturu s provozními potížemi a prozatímním nedostatkem místní infrastruktury (parkoviště apod.).

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Rozhodně nejsem žádný znalec, ale obecně se mi líbí pěkně opravené starší stavby. Ty nové pak, pokud jsou do zástavby či krajiny zasazeny citlivě, tak jako by tam byly odjakživa. Proto si nejsem jistý, zda se mi například úplně líbí z podnikatelského záměru jistě zdařilá a turisty hojně navštěvovaná „Stezka v oblacích". Moc se mi ale líbí nová bouda pro naši hodnou fenečku, kterou nám do nejmenších funkčních i estetických detailů vyrobil děda…