Otázka na víkend: Překlad zahraničních nápisů do češtiny

Komunistickým poslancům jsou trnem v oku všechny zahraniční nápisy. Co si myslíte o tom, že by třeba nápisy second hand nebo zimmer frei byly povinně přeloženy do českého jazyka?

Zahraniční nápisy stále častěji nahrazují ty české. Foto: Archiv Deníku



DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.



Čeština je krásná a bohatá. Protože jsem se celé roky živil jako tlumočník a překladatel, o to víc jsem se snažil používat česká slova. Za zbytečným používáním může být lenost, snaha vypadat vzdělaně nebo jen móda. Ale zákonem se nic vynutit nedá. Kdo objeví radost z rodného jazyka, ten bude zušlechťovat svůj projev. Je to výzva pro každého z nás.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk



Nápisy „volné pokoje" nebo „z druhé ruky" nejsou moc zábavné. Lepší je hbitokolo (bicykl), lučba (chemie), samotov (klášter) nebo školpozorovatel (školní inspektor). Tyto termíny však pocházejí z 18. a 19. století, kdy čeština bojovala o život. Dnes jsme, doufám, někde jinde. Náš mateřský jazyk bychom měli chránit před przněním a pronikáním novotvarů jinými prostředky. Ve školách, v kultuře, v médiích a v politice. Ale to už je jiná písnička.

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun



Boj proti invazi cizích a přejatých slov má do jisté míry svůj smysl, nesmí to však být zápas příliš urputný. Sázím na přirozenost a účelnost. Vymýtit původem anglická slova třeba z oblasti moderní výpočetní techniky dost dobře nejde a ani na tom neshledávám nic logického. Prostě mailujeme, lajkujeme a surfujeme. Když se ale sejdu se studenty, tak máme schůzku a ne mítink. Soudruhům pak doporučuji v jejich tažení obezřetnost, protože napříště by už písně Michala Davida nemohli zpívat na rozlučkovém večírku, neb jde o slovo přejaté ze slovenštiny, a vodečku by nepopíjeli na jólce, ale na vánočním večírku, protože jólka je rusizmus. Čest práci!

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky



Myslím si, že je to hloupost hodná komunistických poslanců. Nejsem sice úplně nadšený z každého nového slova, které obohacuje češtinu, ale je to proces, který probíhal a bude probíhat vždy. Nedá a nemá se mu bránit, je to jen malá daň za to, že žijeme ve světě bez ideových a informačních hranic. Což, jak se zdá, asi těm komunistickým poslancům vadí nejvíce.

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad



Myslím, že ten zákon je nedotažený v detailech. Např. co mají co běhat po českých luzích takoví Nicolasové či Jessicy Novákové? Anebo názvy potravin: Co se to vlastně chystáme jíst, když máme na talíři luncheon meat (ať už je, nebo není rozpadlý na beztvarou kaši)?