Otázka na víkend: online nákupy

Orlickoústecko - Moderní doba internetových nákupů skýtá i rizika, ne každý e-shop je spolehlivý. Nakupujete přes internet, nebo dáváte přednost kamenným obchodům?

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petr Holubář

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Při nakupování na internetu jsme už naletěli vícekrát, a to hlavně proto, že jediným parametrem při hledání byla cena. Poučení, které jsme si z toho vzali: Kde to jde, využíváme kamenný obchod, kde to nejde (soukromé inzeráty, zahraničí, úzkoprofilové zboží) dáme na hodnocení prodejců od předchozích zákazníků. Vyhýbáme se platbě předem.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Vzhledem k mému pracovnímu vytížení a narůstající nechuti trávit čas nakupováním velmi často používám internet. Ale jen tam, kde mám já nebo někdo ze známých vyzkoušeno. A s nepatrnými výjimkami vždy dobře pořídím. Zlaté cihly však nakupuji zásadně ve zlatých obchodech!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Zdá se mi, že nejmodernějším trendem současného zákazníka je metoda: v kamenném obchodě to očíhnu, vyzkouším, nechám si poradit a pak to „vygoogluju" za nejnižší částku. To se mi eticky příčí, a tak nakupuji až na výjimky tam, kde to znám a kde jsem udělal dobrou zkušenost. A ač tomu nebudou „vykukové" věřit, dost často to bylo za lepší cenu, než ukazoval Google. Výjimečně objednávám i po internetu a kupodivu jsem byl vždy spokojený.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Zlaté cihly jsem po internetu nikdy nenakupoval, jezdím si pro ně s kolečkem k nám do večerky. Občas vezmu vedle v trafice i nějaké akcie a obligace, nedávno jsem ve stánku na parkovišti koupil dva veletucty korunových dluhopisů, ale s těmi je prý teď nějaké trápení, tak je asi prodám na bleším trhu. A teď vážně: Kdo kupuje zlato tímto způsobem, nesmí se divit, že to nedopadne dobře. S e-shopy mám jinak jen samé dobré zkušenosti, ovšem nakupuji tam jen občas, dávám přednost kamenným obchodům. Mám už prostě takovou povahu, že si potřebuji zboží okouknout, obléknout, ošahat, zkusit, přičuchnout, ochutnat.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Pokud se rozhodnu nakupovat v e-shopu, porovnám si nabídky několika z nich a samozřejmě zkontroluji i zákaznické reference. Žena za pultem je ale žena za pultem…