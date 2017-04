Otázka na víkend: objevy vědců

Orlickoústecko - Vědci z USA zjistili, proč se samy od sebe rozvazují tkaničky. Co dalšího by podle vás měli zkoumat, jaký vědecký úkol čeká na odhalení?

Průzkum energetické Skupiny ČEZ potvrdil, že pokud se nezmění přístup k výuce přírodovědných oborů, ujede nám vlak. Ilustrační foto.Foto: ČTK/WAVEBREAK

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Myslím, že by se mělo zjistit, proč lidi ve volbách znovu volí toho, kdo jim prokazatelně lže. Proč si sladíme čaj, lijeme kečup na jídlo a sypeme pepř do polívky ještě před ochutnáním. Proč chceme důvěřovat lidem v drahém obleku a bojíme se lidí tmavé pleti. A proč utrácíme peníze za posílání raket do vesmíru, zatímco si neumíme najít čas hvězdy pozorovat a snít. Tak držím americkým vědcům palce.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Zcela zásadní problém zůstává stranou zájmu špičkových vědců. Proč ze čtyř klíčů je vždy správný až ten čtvrtý v pořadí. Proč ze dvou možností je vždycky lepší až ta druhá. Proč z více manželů je vždy ten nejvhodnější až ten poslední. A proč právě mně se povedlo napoprvé sáhnout po tom správném!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Jako učitel biologie se setkávám s tím, že věda na některé otázky odpověď nezná přesně, nebo dokonce vůbec. Mně osobně se tohle vědecké vakuum docela líbí a netrpím potřebou vyšťourat pointu každé události. Nemohu však nevyjádřit obdiv nad faktem, že někoho rozvázání tkaniček přivede k soustředěné vědecké práci. Zároveň mě nikdy nepřestalo fascinovat tajemství síly, které dokáže, že ze dvou titěrných buněk za několik měsíců vznikne tak složitý biologický vehikl, jako je člověk. Na poli vzniku života, rozmnožování, lásky a lidské sexuality nechť se bádá, o tom si vždycky rád něco přečtu.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

O tomto výzkumu jsem četl a skutečně mě nadchnul. Trvalo to pouhých šest let, než vědci zjistili skutečně přelomovou věc, že tkaničky se rozvazují, protože… si je lidé špatně zavazují! Grandiózní! Magnifikantní! V takových chvílích s pohnutím vnímám, kam až lidstvo došlo, co dokázalo a kam asi tak směřuje. Nicméně tenhle problém řešení má, jmenuje se mokasíny. Tkaničkovým vědcům bych dopřál dlouhý odpočinek a poté zadal další výzkumný úkol: na co umřelo Mrtvé moře?

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Vyzkoumat by se mohlo ledaccos. Proč padá chleba vždy namazanou stranou dolů, jestli bylo dříve vejce, či slepice, proč je v Čechách více protiimigrantských sdružení než uprchlíků… Teď by mě ale nejvíc zajímalo, proč je venku skoro měsíc po přechodu na letní čas taková zima…