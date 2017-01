Otázka na víkend: ladovská zima

Venku tvrdě úřaduje paní Zima a sněhem a mrazem letos nešetří. Jak si ladovskou zimu užíváte?

Ladovská zima na Chrudimsku.Foto: Jaroslava Paštiková

DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.



Zima, jak má být. Určitě to prospěje přírodě, z toho mám radost. Mně osobně chybí světlo, sluníčko, práce venku. Tělesné teplo dobíjím v sauně, jak nás to naučili kamarádi z Estonska. Duševní pohodu čerpám z knížek a ze schůzek s přáteli. V zimě toho stihnu hodně připravit, ať už přípravou projektů nebo stloukáním včelích úlů. Je to dobrý čas, zvláště se skleničkou teplé medoviny.



HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk



Navzdory mému věku plnými doušky. Poslední tak krásná zima byla před deseti lety. Vyjedu ze zahrady na běžkách a jen se rozhodnu, zda do parku, nebo na vyjeté stopy U Žirafy. Nebo na sjezdovku do Dlouhoňovic? A co kluziště Pod Černým lesem? Za jeden víkend se ani nedá vše stihnout. To jsou ty výhody života v malém podhorském městě. Ale tuhle devízu si uvědomuji už hodně dlouho. Za prokazatelnou reklamu se omlouvám!



PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky



Popravdě řečeno si zimu moc neužívám. Ne snad, že bych nechtěl, zima je letos parádní a když je slunečno a mrazivo a pěkně nasněženo, je to hezké. Jenže takové počasí je jako na potvoru vždy jen tehdy, když jsem v práci, případně když ležím s nějakou virózou. Pokud jsem zdráv a mám zrovna náhodou volno, je venku břečka, zataženo a inverze. Možná to má nějaký skrytý smysl, ale zatím jsem ho neobjevil. Takže je to jako vždycky: už se moc těším na jaro.



MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad



Zimu jak má být si náležitě užívám, už proto, že je tak krásná po dlouhé době a bohužel asi není jisté, zda si ji budeme v takovéto míře užívat i v budoucnu.

Mám radost, že si můžeme nasadit běžky přímo před domem a vyrazit v podstatě kterýmkoliv směrem a že v hojné míře můžeme využít i brusle, neboť díky dobrým lidem z Dobrouče máme upravenou ledovou plochu vzdálenou 30 metrů. Mám radost, že kvůli zimním radovánkám nás lyžařů nespotřebovávají sněhová děla na sjezdovkách megawatty elektrické energie a kubíky vody a že díky šikovným silničářům nemáme problémy na cestách. Mám radost z našich dětí, že je zimní radovánky dokážou zabavit více než počítačové hry. A velkou radost mi dělá pohled na moji ženu, když se svým koněm cválá sněhem.

Takováto zima je prostě radostná. Létat moc nejde. Je na to zima. Ale to nevadí. Horko nám v budoucnu určitě bude. Určitě alespoň jednou, až přijde vyúčtování za plyn…