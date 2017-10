Otázka na víkend: fotky zlodějů

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Úřad pro ochranu osobních údajů udělil pokutu za zveřejnění fotografie zloděje na Facebooku. Měl by mít okradený právo fotku zveřejnit?

Ilustraní foto.Foto: Deník/archiv

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Za mě nikoli, myslím, že by se to dalo zneužít. Kdo ví, za jak dlouhou dobu to pak někdo vytáhne. Každý má právo na nový začátek.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Nechtěla bych být ani pracovníkem úřadu pro ochranu osobních údajů a nejsem ani na Facebooku. Selský rozum mi říká, že krást se nemá a bránit se proti zlodějům je nutné. Možná se na Facebooku brzy objeví fotky, které tam zveřejní sám zloděj, aby se pochlubil svojí šikovností. Jestli už se tak nestalo. A můžeme pak diskutovat o ochraně osobních údajů.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Na první dobrou jsem měl chuť napsat ano. Ale pokud se nad tím zamýšlím, mohlo by takové právo napáchat spoustu škody. Může být totiž zneužito. A tady musím dát za pravdu soudnímu principu, který říká, že je lepší při důkazové nejistotě nechat běhat tři lumpy na svobodě než odsoudit jednoho nevinného. Nebo-li chraňme osobní práva i za cenu, že to pomáhá grázlům.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Samozřejmě ano. Nová šéfka Úřadu pro ochranu osobních údajů dr. Janů sama řekla, že ona by takové jednání nepokutovala. Obecně se mi zdá, že pachatelé někdy požívají více práv než oběti. Každý, kdo se někam vloupe nebo něco krade, by měl počítat s tím, že může přijít k úhoně, a to i fyzické a vážné. Fotka na sociální síti je proti tomu čajíček.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Zda fotografii zveřejnit či ne jistě závisí na dalších aspektech. Ale když fotografovaná osoba bude pěkné děvče, proč ne?