Otázka na víkend: dovolená

Orlickoústecko - Čas dovolených se kvapem blíží. Chystáte se do zahraničí, nebo dáte přednost tuzemsku? Máte tip na zajímavý výlet či událost?

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Jelínek

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty, bratrské, Ústí n. O.:

Jedeme na Slovensko, takže to považujeme za dovolenou v tuzemsku. A můj tip: užijme si volno tak, aby se tělo a mysl zregenerovaly. Nesnažme se o dovolené toho hodně stihnout. I Bůh po práci odpočíval. Všem čtenářům přeji nezapomenutelné letní zážitky.

HANA CHVÁTILOVÁk, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Tradičně věnujeme s manželem prázdniny vnoučatům. Na kolách, na vodě, pěšky. Doma i v zahraničí. Cyklostezky jsou stále lepší v Německu nebo v Rakousku, k vodě raději na jih, na hory doma. Naše dovolená ve dvou přijde vždycky až na podzim. A pozvánka bude určitě na festival pro celou rodinu „Orlická brána" 14. – 15. července 2017. A kdo to nestihne, tak festival „Ejhle, loutka" 25. – 26. srpna 2017. Také pro celou rodinu.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Za poslední rok jsem v zahraničí strávil více než pět týdnů. Všechno to byly cesty mimořádně inspirativní. Dlouho už mám ale pocit, že mi chybí něco kulturně blízkého, takže se s rodinou chystáme na Slovensko do Tater, které zůstávají mou srdeční záležitostí, byť jsem si tam při poslední návštěvě natrhnul lýtkový sval. A co jiného vám tak můžu doporučit, než naše nejbližší velehory!

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Vzhledem k očekávané červencové radostné události (samozřejmě v roli dědečka, nikoliv otce!) stále váháme, zda odjet do zahraničí. Zřejmě to vyřešíme na poslední chvíli podle situace, ale k moři bychom chtěli, v tomto případě někam blíž, tedy do Chorvatska. V srpnu se chystáme na krátký týden nebo prodloužený víkend na pomezí středních a severních Čech. Nebyl jsem totiž ještě na Řípu, takže když budu ten dědeček neboli praotec…

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Plány na dovolenou řešíme v naší rodinné radě vždy na základě momentálního mentálního rozpoložení. Výše našeho konta má ovšem „právo veta". Letos si s přáteli chceme prohlédnout krásy Kanady. Tedy té české, v okolí Jindřichova Hradce. Jedno z lákadel je vynikající pivo z Českého Rudolce, které jako z udělání vaří moje sestra. Událostí léta pro mě je pak tradiční „Slet chroustů", který první srpnový víkend pořádá Spolek přátel vzduchoplavby v malebném prostředí pod Kralickým Sněžníkem na polním letišti v Červeném Potoce.