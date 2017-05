Otázka na víkend: Do práce jen na čtyři dny?

Orlickoústecko - Česká republika patří mezi země EU s jednou z nejdelších týdenních pracovních dob. Nyní opět padl návrh na zkrácení pracovního týdne z pěti na čtyři dny. Byli byste pro?

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Zkrácení pracovního týdne je na jednu stranu líbivé heslo před volbami, na druhu stranu je to nástroj, jak rozhýbat pracovní trh (snížit nezaměstnanost, otevřít pozice absolventům apod.). Zavádí se v západních zemích s vysokou produktivitou práce a s hodnotovým systémem zahrnujícím „loajálnost vůči firmě", „ručím za kvalitu své práce", „do práce si nechodím pokecat a vypít kafe, ale něco udělat", „z práce si domů neodnáším nic po kapsách/taškách na přilepšenou"… No, kdo zaměstnává Čechy, ví své. Takže za mne 4 dennímu pracovnímu týdnu: NE.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Protože každá taková změna musí být systémová, jsem proti. Napadají mě desítky profesí, kde bych to nevítala. Ale na druhé straně všem maminkám dětí do 15 let bych pracovní dobu hned zkrátila. A ve školách? Dnes slýchám kolem sebe stále více nářků na nestíhání, na přetížení žáků, na dlouhé vyučovací dny. To vše by se ještě prohloubilo. Na druhé straně by učitelům zůstalo více času na regeneraci pocuchaných nervů a dětem na elektronické přátele. A tak raději také ne.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

A kdo by nebyl? Na druhou stranu jako již diagnostikovatelný workoholik nemám problém s tím přiznat, že smysl života z velké míry vidím v tvůrčí práci, nikoliv odpočinku a nicnedělání. Je ideální, pokud je práce přirozenou a podstatnou součástí života, ne odtrženou útrpnou epizodou představující nutnost k přežití. Jinak si docela živě dokáži představit peprný výraz svého bratra Jiřího, kterým by podobné nápady okomentoval. Ve své dílně, kde opravuje auta, totiž obvykle stráví bezmála 300 hodin měsíčně. Kam by musel poslat své zákazníky, pokud by pracoval dejme tomu 30 hodin týdně si asi dokážete domyslet.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Podle mého názoru je čtyřdenní pracovní týden nereálný a ještě dlouho bude. Samozřejmě je možné uvažovat o malém zkrácení denní pracovní doby v rámci pěti dnů a její větší variabilitě. Pokud ale možnost pouhých čtyř pracovních dnů hypoteticky připustím, vidím prostor pro velký nárůst zaměstnanosti v oborech cestovní ruch, služby, kultura, vzdělávání a mnoho dalších. A také by zřejmě docela vzrostla spotřeba různých dobrých pěnivých nápojů.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Jako zaměstnanec bych jistě každé zkrácení uvítal. Jen si nejsem jistý, jestli lepší zítřky takhle snadno vybudujeme.