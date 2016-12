Otázka na víkend: Co vám přinese Ježíšek?

Orlickoústecko - Našich porotců jsme se zeptali: Který z vánočních zvyků u vás doma nesmí chybět a co byste letos nejraději našli pod vánočním stromečkem?

Veselé Vánoce!Foto: Zdeněk Píša

DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Z vánočních tradic – po poctivé večeři s rybou rádi u stromku hrajeme a zpíváme koledy, pak pohádka… a nakonec jdou nespavci na půlnoční. A pod stromečkem bych rád našel dobrou knížku s poukázkou na nerušený čas ke čtení.

FRANTIŠEK TEICHMANNstředoškolský učitel biologie, Lanškroun

Svou odpovědí zcela jistě nebudu originální. Nesmí chybět kapr, salát a rybí polévka, kterou sám vařím. Kupodivu tak povedeně, že si ji zamiloval i tchán, který něco jako rybí polévku nevzal jakživ do úst. Pod vánočním stromečkem bych nejraději našel pohodu. Doufejme, že se nám poštěstí, koneckonců nejvíce záleží vždy na mně, protože jako nervák rodiny mám největší tendence poklid narušovat. Všem čtenářům, a cholerikům zvláště, proto přeji klidné svátky!

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Prostíráme na stůl i pro nepřítomné členy rodiny a rozhodně nesmí chybět kapří šupinky do pokladničky a peněženky, aby se tam držely peníze. Ovšem nevím, jestli to funguje, nedávno jsem měl v peněžence čtrnáct šupinek a devět korun. Pod stromečkem bych rád našel poukaz na mnoho dnů volna, ale to se mi bohužel nesplní. Proto přeji čtenářům Orlického deníků i všem v jeho redakci opravdu klidné svátky Vánoc a dlouhý čas na jejich láskyplné prožití v širokém kruhu milující rodiny.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Oba s manželem pocházíme z tradičních žamberských rodin, které velmi dbaly na lásku a soudržnost. Proto se i náš Štědrý den neobejde bez polední hrachové polévky a štrúdlu, bez procházky na hřbitov za všemi zemřelými, bez bramborového salátu, řízku a kapra. A bez společnosti těch, které máme rádi. A bez koled a zpívání na půlnoční mši. V tomto světle je pro mne nejlepší dárek splnění toho, co jsem právě uvedla. Snad jen mýdlo, kvedlačka či přání od dětí mohou konkurovat. A čtenářům kromě zdraví přeji, aby si letošní Vánoce neužili, ale se vším všudy prožili!

MARTIN VÍDENSKÝ

vlakvedoucí osobních vlaků, básník, Letohrad

Jelikož s přítelkyní pracujeme u ČD a po dlouhé době budeme mít na Vánoce společné volno, tyto svátky prožijeme ve znamení nezvyků, na což se moc těšíme. Obrovskou radost mi pod stromečkem udělá nějaká knížka (nejlépe poezie), která té radosti dodá poetický punc. Tímto celé redakci Orlického deníku, kolegům respondentům a čtenářům přeji radostné a poetické Vánoce.