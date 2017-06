Otázka na víkend: Češi versus cukr

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Češi denně snědí 26 kostek cukru. Zabíjí je to. A co vy a cukr?

Cukroví. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Po závislosti na cukru v dětství a následném fanatickém odmítání rafinovaného bílého cukru, po zhlédnutí dokumentu Cukrblok režisérky Culkové na Jednom světě, jsem se smířil s existencí cukru, ale můj vztah k němu je vyhýbavý. Pokud mne uvidíte kupovat balíky cukru, je to pro zásobování letního tábora nebo pro podněcování včel. Sám dávám přednost cukrům v přírodní podobě, třeba v meruňkách, v medu… nebo v suchém bílém vínu :-)

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Ani jako dítě jsem sladkosti příliš nevyhledávala a v dospělosti mi cukrem oslazené pokrmy nikdy moc neříkaly. Ale čas od času si můj člověk řekne o kousek čokolády nebo dobrou buchtičku. Nebráním mu a ráda poskytnu. V podstatě ale cukr k životu nepotřebuji. Mám tak sladký život, že ho prostě nepostrádám (potřebuji si ale šplhnout u manžela).

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Pravda je, že se částečně i díky své profesi sacharidy docela zabývám. Mám za to, že sladkou chuť jednoduchých cukrů velmi šikovně začaly využívat rostliny proto, aby si tak zajistily šíření semen. Pro živočichy, včetně nás, se totiž snadno stává neodolatelnou. Výrobci dnešních potravin tuto skutečnost znají, a tak v přírodě celkem vzácnou chuť cpou doslova do všeho. Co s tím? Nesladím žádné nápoje, všichni doma pijeme nejčastěji obyčejnou vodu. Zbytek snad vyřeší sport. Problémy s cukrem totiž souvisí nejen s jeho konzumací, ale i s nedostatkem pohybu.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Nesladím už mnoho let, káva nebo čaj s cukrem mi vůbec nechutná. Sladké nápoje nepiji, vždy dávám přednost různým neslazeným minerálkám, sodovkám, vodě apod. Mám ovšem rád domácí buchty, a ty se jaksi bez cukru neobejdou. V létě se zase já neobejdu bez občasné zmrzliny. Podtrženo a sečteno, k 26 kostkám cukru denně se určitě nedopracuji, ale úplně bez sladkostí také nežiji. Jako jinde v životě platí „všeho s mírou". Na závěr potěšující zpráva: Zatímco v půllitru piva desítky či jedenáctky jsou zhruba 2,2 gramy cukru, ve dvou decilitrech Coca Coly je ho 20 gramů. Jdu po správné cestě :-)

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Do kávy ani čaje si cukr nedávám, ve formě koláčků a buchet mi ale chutná v jakékoliv velikosti i množství. Nejzdravější složka potravy to jistě není a můj BMI je kvůli tomu proklatě vysoko. Protože to nedovedu změnit, utěšuji se: Až tlustí budou hubení, tak hubení…