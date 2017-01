Otázka na víkend

Orlickoústecko - Našich víkendových porotců jsme se zeptali: Co vám dal a vzal rok 2016 a co očekáváte od roku 2017?

Ilustrační snímek.Foto: Deník

DANIELDOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Opustil nás ředitel ústecké ZŠ Komenského pan Dvořák, poctivý a přátelský kantor, který důchod trávil malováním turistických značek a geocachingem. No a co nám dal – přehnaly se volby a na kraji se zemětřesení nedělo, zůstali s námi i senátoři Petr Šilar a Míla Horská. Stezka v oblacích přilákala spoustu turistů na Králicko, střed Ústí už není rozkopaný, zrestaurovaná je Masaryčka i socha bubnujícího legionáře. A očekávání? Těším se na novou budovu DDM v bývalém areálu Perly a mám obavu, že někteří ziskuchtiví zastupitelé by rádi odvolali zákaz hazardu v Ústí nad Orlicí.

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Dal mi více času na rodinu, koníčky i práci. Dal mi možnost vrátit se k malování i spoustu úžasných zážitků na horách. Třeba v okamžiku, kdy jsem se svým devítiletým synem vylezl na první třítisícovku. A příští rok nechť mi zachová přízeň. Více nečekám, zbytek snad obstará zdravý rozum a odvaha. To přeji i všem čtenářům.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Končící rok mi vzal 366 dnů života (a to je dost!), ale to vzal nám všem, je to jedna z mála životních spravedlností. Dal mi mnoho krásných zážitků v divadle, na koncertech a v kině. Viděl jsem, jak roste vnučka, to je opravdu absolutní štěstí. Od příštího roku nečekám nic, co bych si nezasloužil, jen se modlím za zdravé tělo a rozum pro každého z nás.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra

Zaplaťpánbůh mi nepřidal žádné kilo na váze, žádnou novou vrásku, ani nevzal žádný zub (v mém věku je to důležité!). Dal mi mnoho zajímavých setkání s prima lidmi, spoustu krásné muziky a pár nových přátel. Vzal mi kamaráda z nejlepších. A také iluzi o neporušitelnosti šedesát let starých sourozeneckých vazeb. A nový rok? Ať si raději všechna překvapení nechá a plyne tak, jak si ho zařídíme. A to přeji i všem čtenářům!

MARTIN VÍDENSKÝ

vlakvedoucí osobních vlaků, básník, Letohrad

Dnes končící rok 2016 utekl, na můj vkus, až příliš rychle. Na zážitky a zkušenosti byl nesmírně bohatý a pestrý. Poprvé jsem na vlastní oči viděl Neapol, prošel jsem si Pompeje a vyškrábal jsem se na Vesuv. S kamarády jsem přešel Pavlovské vrchy a ochutnal spoustu dobrého vína. Odcházející rok mi vzal pár iluzí (což je v pořádku) a pár dobrých přátel, kteří mne provázeli téměř celým dosavadním životem (David Bowie, Leonard Cohen, Rick Parfitt a další). Nevzal mi však naději a chuť do dalšího života. Závěrem tedy do roku nadcházejícího přeji redakci a čtenářům Orlického deníku, aby neztráceli naději, pevné zdraví, trošku potřebného štěstí a každý den nějaký ten důvod k radosti.