Opravy, objížďky i kolony pokračují

Pardubický kraj, Trstěnice - Trámy, mlat, došky… A to všechno opracované způsobem, jak stodoly stavěli naši předkové. Do náročné práce se pustili členové Spolku archaických nadšenců, kteří do Trstěnice přenesli unikátní polygonální stodolu z Čisté a nyní ji obnovují.