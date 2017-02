Opraví nádraží a zateplí „zušku“

Seriál Deníku: investice 2017

Zima v Králíkách.Foto: Martin Hejkrlík

Králíky – Orlický deník vám přináší seriál, ve kterém přiblíží, co pro letošní rok města chystají. První zastavení je v podhorských Králíkách, kde mají pro letošní rok velké plány. Ty největší s místním autobusovým nádražím, které chtějí rekonstruovat, a budovou základní umělecké školy. Aktuálně je radnice ve fázi očekávání rozhodnutí o dotacích.

Rekonstrukce autobusového nádraží „spolkne" 11,5 milionů korun. „O dotaci na autobusové nádraží máme požádáno na Integrovaném regionálním operačním programu a spoluúčast města by měla podle rozpočtu být do 1,5 milionu korun," uvedla starostka Jana Ponocná.

AKUMULAČKY VYMĚNÍ ZA NOVÉ TOPENÍ

Změn se v letošním roce dočká i budova základní umělecké školy. I tady radnice žádala o dotaci, plánuje totiž budovu zateplit a vyměnit zhruba čtyřicet let staré akumulačky. „Počítáme s instalací ústředního topení a k vytápění chceme použít tepelné čerpadlo ve spojení s plynem," objasnila starostka s tím, že v tomto případě si rekonstrukce vyžádá částku asi deset milionů korun, dotace ze Státního fondu životního prostředí by mohla pokrýt polovinu nákladů. „Pokud s žádostmi o dotaci uspějeme, zahájíme okamžitě realizaci obou projektů," přiblížila starostka. Dokončení se v Králíkách dočká i nová klubovna v místní části Červený Potok a také probíhá stavba sociálně terapeutické dílny, jejíž provoz radnice připravuje společně s Charitou Ústí nad Orlicí. „Budeme také pokračovat v rekonstrukcích chodníků a místních komunikací a údržbě stávajícího městského majetku, což je nekončící proces," dodala Jana Ponocná.