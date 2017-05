Okno, symbol zříceniny, chtějí obnovit díky sbírce

Brandýs nad Orlicí - Letošní rok bude na zřícenině hradu v Brandýse patřit opravám jižní stěny hradu a archeologickému výzkumu sklepení.

Zříceninu hradu Brandýs nad Orlicí skládají kámen po kameni.Foto: DENÍK/Šárka Mikulecká

Zřícenina hradu, která se tyčí nad městečkem, prochází již několik let rekonstrukcí. Snaha o její záchranu pokračuje i letos. „S pracemi se začne koncem května nebo začátkem června, čekáme na vhodné počasí," informoval Zdeněk Skalický ze Spolku pro záchranu hradu.

Dvě etapy oprav

K plánovaným opravám se přidá i památkáři povolená obnova okna na hradním paláci, které se zřítilo zhruba před čtyřmi lety. „Vraťme zpět na hrad společně okno, které bylo dlouhou dobu jeho symbolem," hlásají členové spolku. Město s nimi uzavřelo dohodu, že obnova okna i s přilehlou částí zdiva bude jejich záležitostí. A protože cena opravy okna je stanovena na více jak sto čtyřicet tisíc korun, spolek požádal o povolení sbírky Krajský úřad Pardubického kraje a vítá i případné investory.

Letošní rok bude patřit opravám jižní stěny hradu a archeologickému výzkumu sklepení, který potrvá ještě další tři až čtyři roky. „Jižní část hradu je nejrozsáhlejší, opravy proto budou rozdělené do dvou etap, jedna část letos a druhá i s hradním oknem příští rok," vysvětlil Zdeněk Skalický.

Obnoví prohlídky

Hrad je momentálně veřejnosti přístupný pouze na vlastní nebezpečí. Od zahájení výzkumu a oprav budou volné zóny ohraničené páskou. Případní zájemci se však mohou těšit na komentované prohlídky, které se zde pořádaly již v minulosti. „Letos bychom chtěli vrátit komentovaným prohlídkám pravidelnost a provádět je alespoň jednou za měsíc. Jsou zhruba na hodinu. Návštěvníci se dozví něco o historii hradu, o opravách a podívají se po celém areálu," informoval Zdeněk Skalický. O tom, kdy bude první prohlídka, se lidé mohou dozvědět se čtrnáctidenním předstihem na facebookových stránkách zříceniny hradu v Brandýse nad Orlicí.

Podstatou opravy hradní zříceniny je záchrana stávajícího zdiva, případně jeho částečná obnova, při níž se vychází z historické podoby zříceniny. Ta by měla i po opravách vypadat jako zřícenina, tedy žádná nová věž, žádné komnaty… „Cílem je zachovat co nejvíce původního zdiva, v nutném případě se dozdívá nové, které má podpořit to původní," dodal Zdeněk Skalický.