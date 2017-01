Ohrozí pád střechy opravy?

Jevíčko – Výběrové řízení na rekonstrukci dětského pavilonu Odborného léčebného ústavu v Jevíčku vyhrála litomyšlská firma Profistav. Podle vyjádření prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka zvítězila díky tomu, že oproti projektu ušetřila 15 milionů korun, což představuje třetinu celkových nákladů projektu.

Ilustrační foto.Foto: Archiv sanatoria

Stejná firma postavila i sportovní halu v České Třebové, u níž se minulou sobotu zřítila střecha.



Firma Profistav neřeší podobnou nepříjemnost poprvé. „Zhruba před dvanácti lety jsme museli dočasně přerušit provoz naší sportovní haly a opravit střešní konstrukci. Problémy způsobily dřevěné vazníky, které se začaly rozlepovat a hrozila havárie. Stavební firmě je dodal její subdodavatel," sdělil litomyšlský starosta Radomil Kašpar. Subdodavatelem byla údajně firma Cocolegno, která dodala vazníky i do České Třebové. Uvedla to Česká televize.



Úředníci z Litomyšle i vedení Profistavu ale tvrdí, že šlo o firmu Škorpil.



Při rekonstrukci jevíčského pavilonu každopádně Profistav s firmou Cocolegno spolupracovat nebude. Opravy se netýkají střešních konstrukcí, ale fasády, oken, dveří, interiéru a podlah.



V souvislosti s pádem střechy českotřebovské sportovní haly se nabízí otázka, jestli také v případě jiných veřejných zakázek, u nichž o dodavateli rozhoduje nejnižší cena, nehrozí něco podobného.



Že o úspěchu ve výběrových řízení rozhoduje cena, je realita. V reakci na sobotní události v České Třebové to řekl hejtman Martin Netolický: „Nevím, co se v této zemi ještě musí stát, abychom přestali soutěžit pouze na nejnižší cenu a zároveň jsme kladli větší důraz na kvalitu provedení díla. Chápu obecný tlak veřejnosti, která na základě nejrůznějších skandálů požadovala, aby cena byla rozhodujícím kritériem."

Nejsou firmy, aby uspěly, nuceny stlačit náklady co nejníže, třeba i za cenu použití materiálů a technologií, které by neodpovídaly parametrům projektu? Podle ředitele firmy Profistav Tomáše Zavřela něco takového není možné. „Soutěžíme podle reálných cen, tak abychom respektovali kvalitu. Nebyli jsme v této cenové výši jediní," řekl. Profistav pavilon opraví za necelých 35 milionů korun. Podobně se vyjádřil Roman Línek. „Nejednalo se o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je to cena v místě a čase obvyklá," uvedl. Podle Línka se přihlásili celkem čtyři zájemci a jejich nabízené ceny se zásadně nelišily. „Vítězná nabídka byla od té poslední v pořadí rozdílná jen o patnáct procent," dodal vicehejtman.

Jeho slova potvrzují odborníci z oboru projektování staveb. Většina výběrových řízení oproti projektu končí podobnou úsporou. O třetinu nižší cena není ničím nestandardním.



Ověřit, zda se nabídky firem, které se spolu s Profistavem účastnily soutěže na rekonstrukci pavilonu plicní rehabilitace, od vítězné ceny skutečně nelišily, však není v tuto chvíli možné. Alespoň podle vyjádření Pardubického kraje. Odpověď vedoucího odboru majetkového, stavebního řádu a investic Michala Votřela je poněkud lakonická: „Tyto informace budou zcela volně přístupné na profilu zadavatele hned po formálním skončení zadávacího řízení. V tuto chvíli je přístup k těmto informacím omezen jen na okruh uchazečů o zakázku. Záleží na tom, jak se účastníci vyjádří v zákonných lhůtách, mohlo by to být přibližně do čtrnácti dnů."



Podobně neurčité vyjádření se veřejnosti dostává v otázce, jak by kraj postupoval, pokud by se v případě haly v České Třebové prokázalo pochybení na straně dodavatele. „Možnosti kraje vycházejí z občanského zákoníku a ze zákona o zadávání veřejných zakázek," odpověděl Michal Votřel. Nekonkrétní je ve své reakci i Roman Línek. „Nešťastná událost v České Třebové nás na Pardubickém kraji profesně i lidsky velmi zasáhla, ale počkáme na vyšetření příčin této havárie," uzavřel náměstek hejtmana.