Ohrožená dotace. Zažádají znovu

Česká Třebová - Město musí znovu žádat o dotaci na atletický stadion.

Ilustrační foto.Foto: Zdeněk Plachý

A znovu! Českou Třebovou čeká opakované podání žádosti o dotaci na omlazení atletického stadionu Na Skalce. Město tak pocítilo dopad kauzy rozdělování dotací na ministerstvu školství.

Poskytování dotací pro sportovní organizace a svazy bylo pozastaveno kvůli policejnímu vyšetřování na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Dotklo se to i tří žádostí o dotaci, které přišly z České Třebové. Jednou z nich byla žádost o šestimilionovou dotaci na atletický stadion, kde město plánuje rekonstrukci za devatenáct milionů korun. Další dvě žádosti podaly fotbalový klub a hokejový oddíl.

Repete v červnu

„Dotační program byl pozastaven. Nyní musíme zažádat o dotaci znovu, to bude posuzovat již nová komise. Hlavní bude, jaké nastaví na ministerstvu parametry a podmínky," vyjádřil se k situaci starosta České Třebové Jaroslav Zedník.

Opakovaně zažádat o pozastavené dotace by mělo být údajně možné již v červnu. „Paní ministryně končí v čele školství v květnu a uvidíme, kdo nastoupí místo ní. Ministerstvo školství pro mě bylo vždy nejzačarovanějším ministerstvem," glosoval Jaroslav Zedník.

Stadion dosluhuje

Město Česká Třebová připravilo investiční projekt na rekonstrukci atletického stadionu Na Skalce za účelem rozvoje mládežnického a výkonnostního sportu a jako náhradu za ten stávající, který dosluhuje.

Stadion čeká rozsáhlá rekonstrukce, která má být rozdělená do dvou etap. Nejprve je v plánu postavit atletickou dráhu s potřebným vybavením a oplocením. Druhá etapa zahrne další zázemí včetně šaten, které by měly sloužit i přilehlému zimnímu stadionu. To by však mělo být řešeno s úplně novou žádostí o investiční příspěvek.

Pozastavení dotací zřejmě zamíchá s termíny a stavbu oddálí. Město plánovalo zahájení stavby letos a dokončení za rok. Na úplné dokončení atletického stadionu Na Skalce si tak sportovci možná počkají ještě pár let.

Žádostí bylo víc

Z České Třebové směřovaly na MŠMT ještě další dvě žádosti. Jedna putovala z Fotbalového klubu Česká Třebová, který žádal o velkou dotaci na stavbu hřiště s umělou trávou a osvětlením, a druhou podal hokejový oddíl TJ Lokomotiva, který požádal o poměrně malou dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení kuželny v Kozlovské ulici. Avšak ani tyto dvě žádosti nebyly vyslyšeny.