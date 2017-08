Ohlédnutí za sletem chroustů

Napsali jste nám

Červený Potok - Od pátku 4. srpna začali na polní letiště v Červeném Potoce u Králík přijíždět a přilétat příznivci létání, zejména motorového paraglidingu, aby pod Kralickým Sněžníkem strávili následující víkend.



Akci již dvaadvacet let zvané Slet Chroustů přálo kromě podpory Pardubického kraje a města Letohrad i počasí: co se týče teplot, sluníčka i síly větru (která by pro bezpečné provozování tohoto sportu neměla být příliš velká). Téměř čtyři desítky pilotů tak mohly předvést spokojeným divákům svoje umění pilotáže padákových kluzáků, motorových rogal, ultralehkých letounů, vrtulníku i vírníku. Pořadatelé ze Spolku přátel vzduchoplavby z Letohradu připravili pro účastníky opět i doprovodný program: tradiční sobotní dopolední pozemní průpravu „Náčelníkova pakárna“, odpoledne pak ukázku práce se služebními psy v podání vicemistra PČR Lukáše Boháče. Úchvatnou ukázku možností 3D letu RC vrtulníku ve spojení s šikovnýma rukama nejlepšího českého vrtulníkáře předvedl Lukáš Vacek. K vidění bylo i umění dalších modelářů, zejména z Model Clubu Orlicko. Všem, dětem obzvláště přišla v horkém odpoledni vhod vodní sprcha a pěnová lázeň, kterou laskavě vytvořili letohradští hasiči. Pořadatelé s radostí během dne vítali i vzácné hosty, mimo jiné senátora Petra Šilara nebo držitele světového rekordu v UL létání Jana Béma, který na slet stylově přilétl. Sobotní odpoledne vyvrcholilo večerními lety a nebe kolem se tak téměř celé zaplnilo různobarevnými „vzdušnými kočáry“. A protože několik z nich bylo i dvoumístných, zažilo nádherný pocit volnosti při letu i mnoho z diváků… Marek Šnajdar