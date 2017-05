Odvolejte Babiše, vyzývá petice

Vysoké Mýto - Celá republika je v očekávání. Odvolá prezident ministra financí? Vládní krize vyhnala v Praze, Brně i jinde lidi do ulic.

Ministr financí a šéf ANO Andrej BabišFoto: ČTK

V Pardubickém kraji se sice hlasitě nedemonstruje, ale už v březnu zde byla spuštěna petice za odvolání Andreje Babiše. Jejím autorem je Roman Jindra z Vysokého Mýta. Ke zrodu petice ho vedla prohlášení resortu financí ohledně Elektronické evidence tržeb (EET).

„Omezování svobod, neustálá kontrola živnostníků a represivní pokuty za jakékoliv nesrovnalosti," vyjmenovává důvody. Dnes má jeho elektronická petice skoro 11 tisíc podpisů, papírová pak zhruba o polovinu méně.

EET, neoprávněné osočování podnikatelů a živnostníků z krádeží či šíření nenávisti a podpory k udávání živnostníků. To je jen malý výčet z celkem sedmnácti důvodů uvedených v petici za odvolání ministra financí Andreje Babiše, která je dostupná na serveru e-petice.cz. „Každý jeden důvod, který uvádím v petici, je pro mě neslučitelný s postem ministra financí. Ale kdybych měl vybrat jediný, bude to Babišův střet zájmů, a to od přerozdělování dotací, přes kontrolu nad Finanční správou až po, jak se nedávno potvrdilo, ovlivňování médií z mediální skupiny Mafra," nebere si servítky Roman Jindra, který pracuje v mýtském Ivecu jako dělník na pile a podle svých slov není politicky činný.

Iniciátorem petice je Roman Jindra z Vysokého Mýta, dělník z Iveca. Jeho elektronickou petici podepsalo asi 11 tisíc lidí, papírovou zhruba o polovinu méně.

V kraji se podepisuje v Pardubicích

Petice měla být zprvu pouze elektronická, spustila ale vlnu zájmu o papírovou verzi. Její nutnost si asi po dvou dnech uvědomil i Roman Jindra a vzápětí informoval o šesti sběrných místech – v Písku, Kladně, Řevnicích, Pardubicích, Znojmě a Vrchovicích. Paradoxně ale Mýto chybí. „Na nikoho netlačím," krčí rameny iniciátor a přiznává, že argumenty typu „rozhodne se u říjnových voleb" či „petice nemá smysl" sám považuje za nesmyslné.

S peticí má ale jasné plány, jakmile nasbírá deset tisíc podpisů, předá ji premiérovi Bohuslavu Sobotkovi.

Sbírají účtenky, předají je Babišovi

Roman Jindra také sympatizuje se skupinou aktivistů, kteří na 31. května plánují demonstraci na pražském náměstí Jana Palacha. „Od živnostníků a podnikatelů sbíráme účtenky, které zákazníci nechávají na pultech. Tyto nadbytečné účtenky se pokusíme předat Andrejovi," popisuje záměr.

Sběrná místa účtenek jsou po celé republice, v kraji třeba v Lanškrouně, Mýtě, Pardubicích, Hrochově Týnci či Skutči.