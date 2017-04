Obojživelníci již docestovali

Přívrat - Transfer obojživelníků v Přívratu je u konce. Zástupci Českého svazu ochránců přírody - Podorlicko a skupiny dobrovolníků vyjížděli během posledního měsíce v brzkých ranních hodinách každý den kontrolovat jeden a půl kilometru dlouhé zábrany a vysbírávat do sběrných nádob odchytané obojživelníky, kteří by jinak museli svůj migrační tah vést přes místní poměrně rušnou silnici.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Šárka Mikulecká

„Celkový součet přenesených jedinců je skoro pět a půl tisíce. To je číslo, ke kterému jsme se chtěli dostat," konstatoval Vít Bednář z Českého svazu ochránců přírody a dodal, že by rád poděkoval všem, co přidali ruku k dílu a pomohli s návratem obojživelníků do jejich "rodných" rybníků. Mezi nejčastěji odchycené druhy patřila ropucha obecná a hojně zastoupený byl i čolek obecný.

Transfery obojživelníků probíhaly v Přívratu již po dvanácté a od té doby bylo díky nim zachráněno mnoho životů. Těžkou práci záchranářům a dobrovolníkům brzy ulehčí výstavba trvalých zábran, které zajistí ochranu obojživelníků i při zpětné migraci po rozmnožení do volné krajiny. Ty se budou v této lokalitě v následujících letech vystavovat po etapách. První část pěti set metrové etapy by měla být hotová do konce letošního roku.