Obchvaty mají své pro i proti

Orlickoústecko – V minulých dnech se opět debatovalo o vzniku dálnice D35. Ve Vysokém Mýtě v souvislosti s tím upozornili na malý zádrhel: koridor se nachází v blízkosti vodního zdroje. Radnice tedy znovu upozornila Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má zvýšenou ochranu vodního zdroje Pekla v projektu zohlednit.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Stanislav Šebek

„Aktuálně na místě probíhá hydrobiologický průzkum a na základě zjištěných výsledků se určí, jak dále postupovat. V zásadě existují dvě možnosti. Jednak je to vybudování odlehčeného násypu za využití polystyrenových bloků a jednak je to přemostění estakádou," vysvětlil poslanec Martin Kolovratník.



Problematikou D35 se v poslední době zabývá i vedení Žamberka. Městem a okolními obcemi by totiž měl vést plánovaný přivaděč, město si však klade otázku, je-li obchvat vůbec potřeba. Odpověď by mohl dodat i dopravní průzkum, o který radnice požádala ŘSD. Podle starosty Jiřího Dytrta má zjistit, jaký druh dopravy městem projíždí a která auta zůstávají. „A také jak bude vypadat doprava po zprovoznění D35," řekl.



Radnice nyní čeká na vyjádření ŘSD, zda průzkum provedou, poté by se starosta chtěl setkat s představiteli okolních obcí, kterých se má obchvat dotknout: Helvíkovic, Dlouhoňovic a Lukavice. Jak uvedl, jejich postoj k obchvatu by měl být společný. „Abychom my stát do budování obchvatu netlačili a starostové okolních obcí nebyli proti," poukázal Dytrt.



Žamberská radnice se také obává toho, zda by obchvat neovlivnil dopravu a podnikání v centru města, přes které nyní vede frekventovaná I/11. „Vidíme, jak to vypadá ve Vamberku," narážel starosta na vylidněné centrum města na Rychnovsku, odkud obchvat hustou dopravu odvedl už více než před šesti lety. „Když vidím, že obchody mají zadělané výlohy nebo jsou k pronájmu, nepůsobí to na mě, že by město žilo," zamyslel se a dodal, že žamberské náměstí i díky přílivu turistů žije úžasně.



Průzkum by měl být hotov podle starosty snad do poloviny roku. Původně měl být zadán Dopravní fakultě Univerzity Pardubice, protože však musí být v souladu s metodikou ŘSD, požádali o vypracování samotné ředitelství.