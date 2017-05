Obchody na vsi bojují o přežití. Některé drží nad vodou dotace

Orlickoústecko, Svitavsko - Udržet prodejny na vesnicích je boj. Odhaduje se, že za posledních dvacet let bylo v Česku uzavřeno zhruba šest tisíc malých prodejen a samoobsluh.

Bez dotací by to leckde nešlo a třeba v Přívratu dokonce obec začala obchod provozovat sama, když na jaře původní provozovatel skončil. „Ke konci února jsme prodejnu převzali a 18. března jsme ji znovu rozjeli," popsal stav starosta Přívratu Jan Stránský. První dva necelé měsíce provozu dávají obci naději, že prodejnu udrží. Podle starosty by to totiž za každou cenu nešlo. „Cítím docela dobrou odezvu na to, že v našem obchodě máme dostatečný výběr sortimentu za velice slušné ceny," podotkl Jan Stránský. Cesty do odlidštěných supermarketů ve městě se už tak výrazně nevyplatí a navíc nakupováním v obecní prodejně dávají Přívratští najevo svůj patriotismus. A jako bonus si popovídají se sousedy.

Dotační titul na zachování vesnických prodejen byl vypsán před devíti lety. Objem dotací se stále zvyšuje. „V letošním roce kraj rozdělí 1 687 200 korun," uvedl mluvčí Dominik Barták.

Zastupitelstvo kraje na svém posledním jednání schválilo na udržení vesnických prodejen dotace pro 44 obcí.

Žádné řetězce

Maximální výše dotace je 100 tisíc korun a je poskytována zpětně podle skutečných nákladů prodejny v předcházejícím roce. „Nejedná se o podporu žádného velkého řetězce. Vždy záleží na tom, jak mají obce prodejny pronajaté. Většinou jsou v majetku obcí, které zaměstnávají prodavačku nebo prodejnu pronajímají soukromníkovi. Příspěvek je také určen pro zásobování pojízdnou prodejnou," dodává mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

O dotaci zažádala i obec Svatý Jiří, kde je aktuálně už druhým měsícem prodejna zavřená. Dlouholetá provozovatelka skončila kvůli EET. „Jsme již dohodnuti se sítí Hruška, která by si měla v květnu obchod převzít. Nicméně je problém sehnat zaměstnance. Uvidíme, jak to dopadne," uvedl starosta obce Miloslav Kubát.

Sociální služba

Starostka obce Chotovice Marie Kudrnová vnímá dotování vesnických prodejen jako sociální službu. Obec má 126 obyvatel a nakupovat do místního krámku chodí hlavně maminky na mateřské a důchodci. Lidé, kteří dojíždějí za prací, si většinou nákupy vyřídí ve městě. „Kupní síla je tu omezená. Maminky na mateřské se časem do pracovního procesu vrátí, ale pro důchodce je nákup jedním z mála sociálních kontaktů za den. Do prodejny si chodí i popovídat, přečíst si nástěnku, říct, co je nového," upozorňuje Marie Kudrnová na další důležitou roli venkovských prodejen.

Podporu obchod potřebuje, provozovatelka se musela vyrovnat s nákupem pokladny pro EET, čas od času potřebuje obnovit zařízení, třeba když zkolabuje lednice. „A to už sama bez finanční pomoci jen z příjmu obchodu nezvládne. Říkala, že kdybychom ji nepodpořili, obchod zavře," dodává starostka.

V ohrožení

Další existenci venkovských prodejen aktuálně řeší i družstvo Konzum, které se snaží zajistit pro ně finanční podporu. Zveřejnilo informaci, že v přímém ekonomickém ohrožení je asi 29 prodejen Konzumu, které tvoří roční souhrnnou ztrátu téměř pět milionů korun. A je otázkou, zda i nadále bude možné je udržet v provozu.

Obce, které získaly dotaci na udržení prodejny:

Okres Ústí nad Orlicí:

Albrechtice, Anenská Studánka, Bošín, Česká Rybná, Hejnice, Horní Heřmanice, Javorník, Jehnědí, Mostek, Oucmanice, Plchovice, Řepníky, Řetůvka, Seč, Strážná, Svatý Jiří, Voděrady, Žampach



Okres Svitavy:

Březina, Bohuňovice, Desná, Horní Újezd, Chotovice, Chrastavec, Jarošov, Koruna, Lavičné, Nová Ves u Jarošova, Študlov



V rámci dotačního titulu lze poskytnout dotaci ve výši 50 % nákladů v běžném roce, max. ve výši 100 tisíc Kč.