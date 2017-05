Obce si stěžují na dlouhou uzavírku silnice na Hrádek

Hrádek - Dlouhých 191 dní má trvat uzavírka opravované silnice na Hrádek. Pořádně zkomplikovala život lidem, kteří tuto spojnici mezi Chocní a Ústím nad Orlicí využívali denně k cestám do školy nebo zaměstnání.

Silnice přes Hrádek. Ilustrační fotografie.Foto: Lukáš Prokeš

„Potrvá to hrozně dlouho," povzdychla si obyvatelka Hrádku a pokračovala: „Když pracují, neprojedeme a musíme to objet. Ta objížďka je strašně dlouhá. Čekali jsme, že během oprav dají semafory, ale bohužel." Žena odhaduje, že dostat se do vsi po objížďkách přes Libchavy nebo Sloupnici představuje zhruba patnáct, dvacet kilometrů navíc. Úměrně tomu domácnostem roste spotřeba benzínu.

Jehnědí už zaslalo hejtmanovi oficiální stížnost. Většina lidí si myslí, že úplná uzavírka silnice přes Hrádek je špatné řešení. S nelibostí také pozorovali, že od zahájení oprav práce viditelně nepokročily, nepracuje se do večera ani přes víkendy. „Třeba také naše školka a škola musí zásadně měnit své plány, například nedávno musela kvůli tomu zrušit výuku plavání," vyčítá kraji, jenž je investorem akce, starosta Jehnědí Milan Myšák.

Obyvatelé Jehnědí uzavírku silnice přes Hrádek špatně tolerují i proto, že je už několikátá v řadě. A chystá se další! Příští rok by měla následovat druhá etapa rekonstrukce této komunikace a, jak jinak, opět s uzavírkou. „Po obci vznikla také petice lidí proti této uzavírce, která je současně také v sousední obci - na Sudislavi," dodal Milan Myšák, který by byl rád, kdyby při přípravě podobných investičních akcí používali zadavatelé alespoň minimálně normální selský rozum. „V případě této akce to znamená třeba zbytečnou opravu mostku na Hrádku před třemi lety - už je rozkopaný - a nesmyslné zahrnutí opravy křižovatky na Hrádku až do roku 2018. Takže bych byl rád, kdyby alespoň tuto křižovatku opravili v letošním roce," doufá starosta obce Jehnědí.

Kraj slíbil nápravu

Protesty na dlouhou uzavírku se zabývala rada kraje. Hejtman Martin Netolický konstatoval, že připomínkám obcí rozumí, pro místní znamená každodenní dojíždění až dvojnásobnou vzdálenost a nemalé finanční náklady. Ví také, že je to již několikátá uzavírka za posledních pět let. „Chceme naši investiční činnost zajistit tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování prací," slíbil Netolický a dodal: „V tomto případě to znamená zahrnutí křižovatky na Sudislav již do první etapy rekonstrukce, aby mohla být následně využívána pro výrazně kratší objízdnou trasu. Budeme také kontrolovat, zda se na stavbě skutečně pracuje dle plánovaného harmonogramu a nedochází ke zbytečným prodlevám. V případě, že to bude technicky možné, prověříme střídavý provoz na semafory."