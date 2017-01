Nový sál pokřtí hudbou i tancem

Žamberk – Kulturní centrum Vonwillerka v sobotu slavnostně otevře zrekonstruovaný sál Muzea starých strojů v bývalé Mosilaně, kde novotou oslní stylový bar, nová podlaha a osvětlení. Křest nového společenského sálu se uskuteční od 19 hodin.

Den otevřených dveří v Muzeu starých strojů v žamberské továrně Vonwiller.Foto: Deník/Dana Pokorná

Nová podlaha, nové osvětlení, stylový bar, jen místo zůstává stejné - sál bývalé vyšívárny ve Vonwillerově továrně v Žamberku. Pod značkou Vonwillerka vzniká nový jedinečný industriální prostor pro veřejné i soukromé akce. "Vonwillerka je název, který k továrně patří, bude zaštiťovat právě kulturní akce u nás," říká předseda spolku Muzeum starých strojů a technologií Michal Bednář. "Jedinečný koncept kulturního centra s přidanou hodnotou, kdy samotné exponáty muzea tvoří kulisy akcí, máme v hlavě již několik let. Budovat jsme začali před 6 lety, v roce 2016 jsme ale díky příspěvku Pardubického kraje mohli sál kompletně zrenovovat," doplňuje.

"Nový sál otevřeme 28. 1. 2017, tanečním večerem plným jazzu a swingu. Naše pozvání přijal X-tet Víta Fialy v doprovodu jazzového zpěváka Lee Andrew Davisona, programem provede žamberecká rodačka Johanka Vavřínová; můžete se těšit i na bohatý doprovodný program," nastiňuje nejbližší plány Martin Holota. "Tímto večerem oficiálně otevřeme společenský sál po rekonstrukci, zároveň touto formou chceme poděkovat sponzorům, donátorům z Burzy Filantropie i lidem, kteří přispěli ve sbírce ČSOB pomáhá regionům."

Vstupenky na tento jedinečný večer budou již brzy v předprodeji v Žambereckém infocentru a pivovaru Žamberecký Kanec, a to v cenách 280 Kč pro místa k sezení a 230 k stání. Na místě budou vstupenky o 50 Kč dražší. V ceně vstupenky je welcome drink.

Různorodé kulturní akce ve Vonwillerce budou pokračovat v průběhu celého roku 2017.