Ničíte silnice? Přidejte na opravu

Orlickoústecko - Zastupitelé kraje odmítají drancování krajských silnic.

Kamiony na příjezdové silnici k překladišti Metrans.Foto: DENÍK/Šárka Mikulecká

Už dlouhé měsíce se kamiony do českotřebovského překladiště Metrans valí objízdnou trasou přes Semanín. Obyvatelé trpí a silnička zátěž nezvládá. V březnu se tam kamion propadl až do jílového podloží. To byla poslední kapka a nyní krajští zastupitelé řekli dost! Požadují, aby se investoři, kvůli kterým se výrazným způsobem zvýší zatížení silnic nižších tříd, finančně podíleli na jejich opravách.

„Je zcela zjevné, že předmětnou komunikaci využívá jako jedinou přístupovou cestu k překladišti právě společnost Metrans," míní člen krajského zastupitelstva David Švec s tím, že o tak rozsáhlé investici nebyl kraj předem informovaný.

Město už spoluúčast na opravách nabídlo, kraj bude jednat i s Metransem. „Nabídl jsem možnost finanční výpomoci ve výši deseti milionů," uvedl třebovský starosta Jaroslav Zedník.

Obyvatelé Semanína chtějí jediné: konec objížďky. „Už aby ty opravy skončily, jezdí tu víc kamionů, než je zdrávo," přeje si žena ze Semanína a s ní celá obec. Oprava spojnice s překladištěm ve Třebové by mohla skončit v září, poté dojde na opravu silničky přes Semanín.

„Máme samozřejmě zájem na rozvoji území, ale je nutné předcházet nadměrnému ničení krajského majetku," dodal k věci hejtman Martin Netolický.