Netopýři krev nesají, říká zoolog Dušan Dluhonský

Pardubický kraj, Jeseníky - Kolem netopýrů se točí snad nejvíc mýtů, a to zejména o jejich vztahu s člověkem. Dříve byli létající savci spojováni s démony, kolují o nich legendy, že se zamotávají lidem do vlasů či sají krev.

Netopýr. Ilustrační foto.Foto: Deník / Loskot Jaroslav

„Jsou to jen pohádky,“ říká zoolog Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky Dušan Dluhonský, který studiu netopýrů věnoval celá desetiletí. Z jeho pohledu jsou navíc Jeseníky unikátem. Nacházejí se zde dvě evropsky významná zimoviště netopýrů. Létající savci ale běžně žijí také ve městech, právě v tomto období není nic neobvyklého, pokud omylem přiletí do bytu na návštěvu.

„Není pravda, že netopýr je slizký, naopak má krásně jemnou srst. Třeba v asijských zemích jsou netopýři považováni za nositele štěstí,“ přibližuje živočicha Dušan Dluhonský.

V Jeseníkách se vyskytuje až patnáct druhů netopýrů, chráněné jsou všechny. „Dvě unikátní a velká zimoviště jsou ve štolách nedaleko Malé Morávky a bývá zde pravidelně kolem dvou tisíc létavců. Každý rok se sčítají,“ vysvětluje Dušan Dluhonský. Počítání netopýrů není jednoduché. Důlní chodby jsou špatně přístupné, navíc například jedinci vzácného netopýra černého jsou v době zimování na sobě doslova naštosovaní. „Počítá nás na jednom místě víc, pak se bere průměr. Ale stále častěji se používá fotoaparát,“ vypráví zoolog.

Někdy ovšem není potřeba po plachých netopýrech v přírodě pátrat, často si najdou sami cestu do lidského obydlí. Nejjednodušší radou, jak se nezvaných návštěvníků v bytě zbavit, je otevřít okna dokořán a zhasnout světlo. Netopýr většinou odlétne sám. Podle Vladimíra Lemberka z Východočeského muzea Pardubice jsou ale obavy z usídlení netopýrů v bytě zbytečné. „Do bytů se netopýři dostanou minimálně. Pouze pokud třeba omylem vletí otevřeným oknem. K ukrývání však vyhledávají jiná místa. Nejčastěji to jsou půdy kostelů a zámků a v posledních letech také střešní pláště panelových domů. Je tam vlhko, to netopýrům vyhovuje,“ popsal Lemberk. (hak, buk)

Zimovat k nám přilétají netopýři až z Pobaltí

Na Pardubicku se vyskytuje zhruba 28 druhů netopýrů, jsou mezi nimi i netopýři z Pobaltí. „Netopýr je pohyblivé zvíře, které je schopné uletět desítky stovek kilometrů kvůli zimovišti. U nás tak zimují netopýři třeba i z Estonska,“ uvedl Vladimír Lemberk z Východočeského muzea Pardubice, který se o netopýry zajímá celý život. „Míst, kde můžeme netopýry potkat, je mnoho. Ukrývají se například v lipové aleji u zámku nebo v lužní vegetaci u Labe v Polabinách,“ dodal Lemberk.



Zimoviště netopýrům poskytuje také dělostřelecká tvrz Bouda u Těchonína na Orlickoústecku. Při posledním sčítání v roce 2017 jich bylo napočítáno 352, a to různých druhů, podle ochranářů je však počet zimujících netopýrů vyšší, protože jsou i v místech, kam jejich oči nedohlédnou.



Na Svitavsku patří mezi významná zimoviště jeskyně, například jeskyně U Horního Újezdu, jeskyně Bětník u obce Popovec či jeskyně U Rozhraní, V Dolech a Čertovy díry.