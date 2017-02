Neplatil, nespolupracoval, končí...

Lanškroun – Restaurace Koupaliště v Lanškrouně bude od března k pronájmu. Dosavadní nájemce dostal od radnice písemné odstoupení od smlouvy.

Rybník Dlouhý u Lanškrouna.Foto: DENÍK/Šárka Mikulecká

„Důvodem bylo neplnění povinností ze strany nájemce spočívající v neplacení nájemného a nemožnosti kontrolovat objekt ze strany majitele," uvedla vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Petra Brejšová. Do konce února by měl nájemce restauraci vyklidit. „Poté, co město od nájemce restauraci a její zařízení převezme, začne hledat nového nájemce," doplnil informace starosta Lanškrouna Radim Vetchý.