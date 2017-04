Nemocnici čeká velká investice, stavět se má už v roce 2018

Ústí nad Orlicí, Svitavy - Urgentní příjem se má v Ústí nad Orlicí začít stavět už v roce 2018.

Vizualizace urgentního příjmu Orlickoústecké nemocnice.Foto: archiv PK

Projekt centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici už nabývá konkrétních obrysů. Kraj chystá také rozsáhlé investice do areálu Svitavské nemocnice.

Tři sta milionů

Se zahájením stavby centrálního příjmu v Ústí nad Orlicí se počítá v roce 2018, dokončen by měl být v roce 2020. Krajští radní nedávno jednali o třech různých variantách řešení projektu.

„Oproti původnímu předpokladu, který činil 500 milionů korun, jsme řešili varianty okolo 300 milionů s tím, že výsledná varianta je předběžně vyčíslena na 320 milionů korun," informoval nový ředitel Orlickoústecké, ale také Svitavské a Litomyšlské nemocnice Tomáš Julínek. „Celková zastavěná plocha zůstává ve všech případech stejná, pouze dochází ke změně vnitřního uspořádání v souvislosti s trendem sdružování všech nákladných provozů co nejblíže k sobě, protože poté se jejich provoz vyplácí," dodal.

Kraj souběžně připravuje i stavbu urgentního příjmu v v Pardubické nemocnici. Zde by se mělo začít stavět ve druhé polovině roku 2019, s dokončením se počítá v průběhu roku 2021. Po dokončení objektu centrálního příjmu začne v Pardubicích stěhování oborů v rámci areálu nemocnice.

V obou zdravotnických zařízeních centralizované příjmy citelně chybí. „Jen v Pardubicích máme jedenáct samostatných příjmových míst, což je pro pacienta nepřehledné a nepohodlné. Zbytečné komplikace, a tím i ztráty často životně důležitého času převozem pacientů, působí tento stav i Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje. Proto jsou tyto projekty nyní hlavními investičními záměry v krajském zdravotnictví," konstatoval radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Nová budova urgentního příjmu pro chirurgické a interní obory v Orlickoústecké nemocnici bude umístěna v severovýchodní části areálu a bude mít přímou návazností na stávající provozy operačních sálů. Počítá se tu mimo jiné s centrálním příjmem, lůžky ARO a JIP nebo heliportem na střeše objektu. Příjem obslouží spádovou oblast čítající zhruba 200 tisíc obyvatel.

Podle krajských radních příprava centrálních urgentních příjmů v nemocnicích v Pardubicích a Ústí nad Orlicí nezastaví investice do ostatních nemocnic v Pardubickém kraji.

Rozsáhlé investice do areálu Svitavské nemocnice by měly být zahájeny v roce 2020. „Nejprve je nutné zpracovat řádnou studii, aby modernizace byla co nejefektivnější," uvedl generální ředitel krajských nemocnic Tomáš Gottvald. „Výsledek by se měl co nejvíce podobat monobloku, což v případě Svitavské nemocnice nebude jednoduché, protože je stavebně velmi roztříštěná do mnoha budov a pavilonů. Vše bude navíc ztíženo nutností zachovat provoz," dodal.