Nemocnice v Mýtě by už brzy mohla stát 'na svém'

Vysoké Mýto - Nemocnice ve Vysokém Mýtě je v očekávání několika velkých projektů.

Nemocnice Vysoké Mýto. Foto: archiv města Vysoké Mýto

Vedle dialyzačního střediska, jehož vznik blokuje odvolání jedné ze stavebních firem, se tu chystá vybudování nové základny záchranky či zateplení budovy nemocnice v Hradecké ulici, na které loni radnice žádala o dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

Cizí platit nechtějí

Mohli by jásat, uspěli. Místo toho se však sešli s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Proč? Nemocnici sice zřizuje kraj, pozemky a budovy jsou ale městské. Radnice by jako vlastník budovy k získané osmimilionové dotaci musela na zateplení přihodit jednadvacet milionů korun, a to de facto do cizího. Řešení je nasnadě.

„Na lednovém jednání s hejtmanem jsme došli k tomu, že logický postup by byl ten, kdyby areál vlastnil kraj a sám si jej udržoval a provozoval," nastínil možnou variantu starosta Mýta František Jiraský s tím, že nemocnice má budovy prozatím ve výpůjčce a městu neplatí žádný nájem. Úspory by ale šly do kapes jí.

Celá věc stále zůstává záměrem. Podle mluvčí mýtské radnice Marie Lněničkové se možným bezúplatným převodem budou zabývat zastupitelstva města i kraje. To potvrzuje i mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták. „V tuto chvíli se stále jedná o záměr. Je zpracován přehled majetku, čísla parcel, účetní hodnoty, technický stav, avšak k převodu je nutný souhlas státu, konkrétně ministerstva financí, které má na budovu v Žižkově ulici předkupní právo, jež vzniklo při převodu tohoto majetku ze státu na město," uvedl mluvčí a zmínil i potřebný souhlas zastupitelstev.

I když se jedná o administrativní proces, městu by se ulevilo. Ředitel nemocnice Josef Pejchl totiž s každou investicí nyní musí pro souhlas na radnici coby vlastníka objektu. Město takto v minulosti na kraj bezúplatně převedlo budovu gymnázia, kraj zase areál technických služeb.

Základna má projekt

Jak už Deník informoval, kraj připravuje v mýtské nemocnici výstavbu nové základny Zdravotnické záchranné služby, která by měla vyrůst na části pozemků z ulice Vraclavská. „V současné době se zpracovává projekt s tím, že realizace připadá v úvahu v průběhu roku 2018," podotkl k plánům kraje Dominik Barták.