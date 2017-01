Nemocnice omezily provoz oddělení

Orlickoústecko, Svitavsko – Všeobecné sestry a zdravotničtí asistenti, to jsou jen některé profese, jež by nutně potřebovala doplnit Orlickoústecká nemocnice. Kvůli nedostatku zdravotnického personálu byla nucena snížit počet lůžek na interním oddělení.

Nemocnice v Ústí nad Orlicí. Ilustrační foto.Foto: archiv Pardubický kraj

Personální problémy má také neurologické oddělení Litomyšlské nemocnice, které je klíčovým pilířem iktového centra zajišťujícího péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou z východní části kraje.



„Tři lékaři sloužící v interní ambulanci méně závažné případy posílají domů, protože je nemají kam uložit k hospitalizaci. A já si říkám, že takhle ´vlajková loď´– Orlickoústecká nemocnice, prostě fungovat nemůže," rozčílilo čtenáře Orlického deníku. „Na interním oddělení Orlickoústecké nemocnice je v současnosti snížena kapacita o třiadvacet lůžek," potvrdil vedoucí oddělení komunikace Nemocnice Pardubického kraje Pavel Kožený. Podle jeho informací jsou v provozu obě lůžkové stanice, na obou je k dispozici po dvaceti čtyřech standardních lůžkách. „Důvodem omezení je nedostatek sester, zejména kvůli těhotenství," vysvětlil.



V případě potřeby by interna mohla využít část kapacity neurologického oddělení, které provozuje všech třicet lůžek. Plná kapacita je zachována na interní jednotce intenzivní péče, kde je deset lůžek.



PŘESTĚHUJÍ CENTRUM Z LITOMYŠLE DO ÚSTÍ?

Nejméně personálních problémů má svitavská nemocnice. Doktoři ani sestry tam nechybí, takže veškerá oddělení fungují. Hůře je na tom nemocnice v Litomyšli. Zejména neurologické oddělení, kde chybí dva doktoři, což ohrožuje existenci iktového centra, které je zaměřené na léčbu akutních cévních mozkových příhod.



Vyřešit tento problém lze dvěma způsoby. Ideální by samozřejmě bylo potřebné doktory sehnat, ale tak jednoduché to rozhodně není. Vedení nemocnic uvažuje, že by špičkové centrum přemístilo do Ústí nad Orlicí, kde je doktorů dostatek. „Pokud by se nepodařilo personální situaci v Litomyšli vyřešit, šlo by o logický krok," uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. To se však nelíbí obyvatelům Litomyšle. Zvláště poté, co už bylo v minulosti zrušeno dětské oddělení a porodnice.



PROBLÉMY MAJÍ TAKÉ V RYCHNOVĚ

Podle mluvčího je potřeba personálu v nemocnicích Pardubického kraje podobná jako v jiných zdravotnických zařízeních v České republice a průběžně se mění.



S nedostatkem personálu se aktuálně potýká i nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.



Nárůst pracovních možností a zvyšující se počet obyvatel v regionu logicky navýšil i počty pacientů v nemocnici. Na interně už museli zavřít jedno patro oddělení a podle lékařů může podobný scénář hrozit i na dalších odděleních, jako je ARO a chirurgie. Také v Rychnově chybí sestry. „Buď odcházejí samy za lehčí a lépe placenou prací, nebo se z nich stávají maminky. Velký problém však započal při změně úrovně vzdělání, absolventky středních zdravotních škol jsou pouze asistentky, které samostatně nemohou vykonávat praxi a musí absolvovat poměrně rozsáhlé další vzdělávání. Výsledek všeho je jasný. Málo dostatečně kvalifikovaných sester," řekl Deníku primář ARO Marcel Maršík.



POMOCI MÁ NOVÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Tolik potřebné kvalifikované sestry má připravovat vyšší odborná škola, na jejímž otevření se pracuje v Ústí nad Orlicí. V Pardubickém kraji citelně chyběla. Ředitelka Střední školy zdravotnické a sociální Lenka Podzimková předpokládá, že po získání akreditace se nový obor diplomovaná všeobecná sestra začne v Ústí vyučovat od září. Podmínky přijetí stanoví legislativa. „Uchazeč musí být absolventem střední školy a studium mít ukončené maturitou, bude test z biologie člověka a z cizího jazyka. Musí mít zdravotní potvrzení, že je schopen studia tohoto oboru a na této škole," nastínila Lenka Podzimková požadavky, se kterými musí zájemci o studium počítat. (daf, pš, ik)