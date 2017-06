Nejlepší web roku má stavební škola ve Vysokém Mýtě

Vysoké Mýto - Škola si cenu pro nejlepší web nadělila ke 120. narozeninám.

Střední škola stavební ve Vysokém Mýtě.Foto: Deník/Iva Janoušková

Doba, kdy se známky a omluvenky psaly výhradně do žákovských knížek a potřebné informace visely na školních nástěnkách, je pryč. Mít kvalitní web s potřebnými informacemi je dnes standard téměř v každém odvětví, školství nevyjímaje. Své o tom ví mýtská stavební škola, která vyhrála soutěž o nejlepší školní web!

Vítězství v kategorii středních škol si Mýtští nadělili jako dárek ke 120. výročí založení školy. V soutěži obstáli v řadě kritérií, samozřejmostí je aktuálnost a vypracovaná vizuální i obsahová stránka. „Je to úžasné," netajil spokojenost ředitel školy Pavel Vacek.

Trefa do černého

„V dnešní době mládež sleduje veškeré informace přes internet, Facebook, YouTube, tak je důležité v této oblasti uspět. To jsme trefili do černého," konstatoval Vacek.

Do soutěže se letos přihlásilo 94 škol, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, z kraje uspěla ještě ZŠ Pardubice – Polabiny, která získala cenu veřejnosti. „Vidíme propastný rozdíl mezi přihlášenými školami, které na sobě pracují, a mezi mnoha dalšími, které svůj web neřeší a ani nevnímají, jak rychle jim ujíždí vlak," nebral si servítky odborný garant soutěže sCOOL web Miroslav Hřebecký.

Na Orlickoústecku ale velký rozdíl není.

Uspěli i mýtští hasiči

S cenami pro weby se v Mýtě doslova roztrhl pytel. Po stavební škole dostali cenu za třetí místo v soutěži hasičských webů i tamní dobrovolní hasiči, kteří na svém webu mimo jiné pravidelně doplňují své výjezdy.

Gymnázia i střední školy na Orlickoústecku mají weby na dobré úrovni. Takřka všechny nabízejí elektronickou klasifikaci, aktuální rozvrhy i aktuality z dění ve škole. Stále více se rozmáhají i elektronické omluvenky, které nabízí i stavební škola. „Rodiče ale využívají i písemné či telefonické omluvenky," doplnil Pavel Vacek.

Oslavili výročí

Vyšší a střední škola stavební má za sebou čerstvě i oslavu kulatin. V sobotu ve škole a poté na náměstí Přemysla Otakara II. oslavili 120. výročí založení školy. Jako součást oslav nabídla prohlídku školy, mši v chrámu sv. Vavřince a odpolední vzpomínky absolventů a následně koncert skupin Neeasi, Abba Revival Popstars a Betl Band. „Oslavy se vydařily, počasí vyšlo," zhodnotil sobotní den ředitel školy.

Absolventi školy se dostali téměř do celého světa, patří mezi ně například absolventka oboru Vodohospodářské stavby pracující v projektovém ústavu v Austrálii, pilot dopravního letadla Air Canada Jan Malkrab, který si podle ředitele vždy při přeletu nad Vysokým Mýtem na školu vzpomene, či cestovatel Leoš Šimánek a další. Vedle toho si Mýto připomíná ještě jedno výročí, a to 120 let od odehrání prvního zápasu v basketbale ve Vysokém Mýtě.