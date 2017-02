Nejlepší přítel stojí až tisíce

Orlickoústecko – Češi odhadem chovají dva miliony psů. Alespoň jeden žije podle statistik ve čtyřiceti třech procentech domácností. Domácí mazlíček ale kromě radostí přináší i povinnosti. Například každoroční poplatek za psa. Jeho zákonem stanovené maximum je tisíc pět set korun.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Nejvyšší a nejnižší poplatky 1 pes, 2. a každý další

Ústí nad Orlicí

Rodinný dům 600,- 1500,-

Byt 1000,- 1500,-

Důchodce 200,- 300,-

Letohrad

Rodinný dům 150,- 200,-

Byt 600,- 1000,-

Důchodce 50,- 150,-

Poplatky v dalších městech OrlickoústeckaVysoké Mýto

Rodinný dům 200,- 300,-

Byt 800,- 1200,-

Důchodce 200,- 300,-

Lanškroun

Rodinný dům 300,- 500,-

Byt 800,- 1200,-

Důchodce 150,- 200,-

Na Orlickoústecku se k takové částce přiblíží majitelé až ve chvíli, kdy vlastní psy dva. Pro někoho ale není levný ani chov jednoho mazlíčka, a tak vymýšlejí „fígle". „Známá si nechala napsat svého psa na babičku, vyjde to pak mnohem levněji," prozradila žena z České Třebové.

Města a obce si výši poplatků nastavují samy. Nejvyšší jsou v Ústí nad Orlicí, kde je částka stanovena na šest set, respektive tisíc korun, České Třebové a Jablonném nad Orlicí. Nejnižší částku úřady naopak požadují v Chocni a Letohradu, kolem dvou set, respektive šesti set korun. Za to požadují majitelé adekvátní služby. „Na to, kolik za své psy ročně platím, je tady málo košů," postěžovala si žena, která v ulicích České Třebové venčí dva psy. Jednatel Eko Bi Miloslav Cink se ale domnívá, že 222 košů je pro město dost. Zatímco v České Třebové chovatelé sáčky na exkrementy „fasují" při placení poplatku, v sousedním Ústí je praxe jiná: po městě jsou speciální koše se sáčky.

V případě, že majitel psa včas nezaplatí, může po něm být úřadem požadovaná až trojnásobná částka. Sankce hrozí i těm, co po svých miláčcích neuklízejí. Městská policie jim může vyměřit až tisíc korun.

Poplatky se liší nejen město od města. V České Třebové a Lanškrouně například o jejich výši rozhoduje, jestli psa majitel chová v centru, kde je to dražší, nebo na okraji. Roli hraje i to, zda jde o byt, nebo rodinný dům. V nich se cena pohybuje od sto padesáti do šesti set korun za jednoho psa a za každého dalšího psa od tří set do patnácti set korun. V bytech jsou poplatky ještě vyšší, lidé zaplatí za čtyřnohého mazlíčka částku od pěti set do tisíce korun a za každého dalšího od sedmi set padesáti do patnácti set korun.

Zákon ale stanovuje řadu úlev a výjimek. Nejnižší částku od padesáti do tří set korun za jednoho a více psů hradí poživatelé invalidního, starobního, vdovského či vdoveckého a sirotčího důchodu.Zákon také vymezuje skupiny majitelů, kteří jsou od poplatku osvobozeni. Řadí se mezi ně lidé nevidomí, bezmocní, lidé s těžkým zdravotním postižením a také ti, kteří provádějí výcvik psů určených k jejich doprovodu. Výjimka se týká i skupin, které provozují útulky pro ztracené a opuštěné psy, nebo lidí, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Mezi ně patří myslivci, příslušníci horské a záchranné služby, policie nebo Armády ČR.

Pro ostatní „páníčky" existuje ještě další úleva. Slevu na poplatku získají, když prokážou, že pes má implantovaný identifikační čip. Ročně kynologická unie eviduje narození asi čtyřiceti tisíc „papírových" štěňat, dalších zhruba sto tisíc se narodí bez průkazu původu.