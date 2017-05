Názory podnikatelů na protikuřácký zákon se liší

Orlickoústecko - Už jen několik týdnů chybí do úplného zákazu kouření v restauracích. Jak to ale ovlivní menší podniky?

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Milan Jaroš

„Osobně to považuji za útok na osobní svobodu," konstatoval majitel Restaurace Club 13 v České Třebové Zdeněk Vaňous s tím, že snad on jako majitel má právo na to si určit, jestli se v jeho podniku kouřit bude či ne. „Brzy nám budou určovat, kdy máme chodit spát a kdy venčit psa," dodal Zdeněk Vaňous.

Nezachrání ho ani letní terasa, neodpovídá totiž regulím, takže lidé nebudou smět kouřit ani tam. Zbývá už jen chodit ven, jenže chodník před restaurací už spadá pod město, je to uprostřed náměstí jen pár kroků od policejní služebny.

„Obávám se rušení nočního klidu a znečišťování majetku města. Pořídím ven velký popelník, to snad jeden problém vyřeší," přemýšlí majitel.

O něco menší problémy řeší majitel restaurace Lhotka v České Třebové. „Zatím se zde ještě kouří, dokud to jde. Mám předzahrádku, takže hosté budou chodit kouřit tam. Přes léto se o zákazníky nebojím, ale horší to bude v zimě. Teď nejsem schopný říct, jak hodně nás to ovlivní, vše ukáže až čas," obává se Václav Kaplan.

Se zákazem kouření nemá problém provozovatel chaty Habřinka v Českých Libchavách Michal Rohun. Dosud byla jeho restaurace rozdělena na kuřáckou a nekuřáckou část, od 1. května už kuřáci musí ven. Déšť jim ale nehrozí, Habřinka totiž disponuje krytou terasou. „Lidé si zvyknou, nic jiného jim ani nezbude," říká Michal Rohun.