Náplastí na život v hluku bude zatím oprava silnice

Česká Třebová - Třebováci si stěžovali zastupitelům na život u průtahu městem.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petr Wagenknecht

Město dusí stále se zvyšující doprava. Naložené kamiony denně projíždí po silnici I/14, kterou lemují domy místních občanů. A těm dochází trpělivost. Svědčí o tom i přibývající počet domů na prodej. „Jsme z toho unaveni. Tato situace je neúnosná. Nemůžeme spát," stěžovali si místní na jednání zastupitelů. Malou náplastí jim má být letošní oprava průtahu městem a položení „tichého asfaltu".

Lidé u silnice nemůžou větrat, vadí jim prach a výfukové plyny, podmínky jsou podle nich neslučitelné s poklidným životem. Trpí i samotné domy, kterým opadává omítka a praskají stropy. „Situace je nepříjemná, ale zakázat jim zde jezdit nemůžeme," reagoval na připomínky starosta Jaroslav Zedník. Pomoci může jedině obchvat města. Jenže ten je v nedohlednu. Podle starosty je ideálním řešením jak dostat kamiony úplně mimo centrum. „Do města by zajížděli jen ti řidiči, kteří tu mají povinnost a něco dováží. Ale to je běh na dlouhou trať," připouští Zedník.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je vlastníkem zmiňované komunikace, aktuálně vkládá největší úsilí do vybudování dálnice D35. Právě k ní by mohl v budoucnu vést z České Třebové přivaděč. Ten by měl navazovat na plánovaný kruhový objezd u Korada a odklonit kamiony.

Co by mohlo obyvatele alespoň částečně uspokojit, je na letošní a příští rok plánovaná rekonstrukce silnice I/14. ŘSD bude v úseku mezi světelnou křižovatkou a Lhotkou upravovat podloží, které následně opatří betonovým krytem a „tichým asfaltem", který by měl výrazně snížit hluk. Zároveň s tím město zahájí opravy chodníků, osvětlení, přechodů a zastávek. „Hotovo musí být do konce srpna, do té doby bude tato část silnice uzavřena," vysvětlil Jaroslav Zedník. Na druhou etapu v příštím roce se zpracovává projektová dokumentace. Měla by zahrnovat opravu I/14 od světelné křižovatky po Korado. Její součástí by měla být i výstavba zmiňovaného kruhového objezdu.