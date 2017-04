Nádvoří zdobí dřevěné sochy

Letohrad /FOTO/ - Nové lavičky v Letohradu slavnostně odhalil čerstvě oddaný pár a pár, který slavil zlatou svatbu.

Pátý ročník tradiční akce Brány památek dokořán měl v sobotu v Letohradu opět úspěch. I když letos akci příliš nepřálo počasí, mohli místní i přespolní za sníženou cenu zamířit do letohradských muzeí, kostelů nebo kaple.

Pozornost lákala komentovaná prohlídka zámeckého sklepení, světnička Járy Cimrmana či strašidelná jeskyně. Využití se dočkal výletní vláček, který vozil děti i dospělé z centra na tvrz Orlici. „Byl jsem všude. Je tu spousta krásných památek. Je skvělé, že se o ně někdo stará," zhodnotil akci jeden z návštěvníků.

Z buku jsou lavičky

Každý ročník dosud přinesl jednu novinku. Letos se svého odhalení v rámci akce dočkaly nové lavičky se sochami „mladých" a „starších" snoubenců. Místní řezbář Martin Petr přitom na lavičky využil dřevo z buku, který býval dominantou nádvoří a oblíbeným místem pro fotografování novomanželů. „Původně to měly být dvě postavy uprostřed nádvoří, pak jsme ale vymysleli něco originálnějšího," podotkl řezbář s tím, že čerpal z více předloh a na díle pracoval ve volných chvílích zhruba dva roky. Odhalení soch z olšového dřeva se před zraky několika desítek přihlížejících ujali symbolicky také novomanželé - zhruba měsíc oddaní Šlesingerovi a Vondrovi, kteří v sobotu slavili zlatou svatbu. Sochy Martina Petra budou novou dominantou nádvoří, k vidění jsou i jeho další díla, a to do konce května na výstavě v přízemí zámku.

„A na příští rok zase něco vymyslíme," slíbil s úsměvem místostarosta Martin Hatka.

Na hodinách se dveře netrhly

Letohrad - Kdo zaváhal, měl smůlu. V sobotu se totiž výjimečně otevřely veřejnosti i hodiny ve věži zámku, o které se po čtyřicetileté péči Oldřicha Valdy nyní stará věžník Vlastimil Janoušek. Hodiny jsou z roku 1868, jejich autorem je kovář Ján Bárnet ze Sobkovic a vede k nim 117 schodů. V sobotu je vystoupalo více než sedm desítek návštěvníků, zájem by byl ale o dost větší. Mezi nejčastější otázky patřila i ta, jak často věžník na hodiny chodí. „Podle toho, jak zrovna zlobí," pousmál se vždy Vlastimil Janoušek a dodal, že to závisí i na počasí. Občas se stane, že se hodiny zastaví, někdy vinou výpadku elektřiny či jističe. Když už se ale hodiny zastaví, ukazují nikoli poledne nebo půlnoc, ale většinou „za deset jedna".

Vystavili třiatřicet dortů i zákusky