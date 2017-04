Nad zřícením střechy sportovní haly stále visí otazník

Česká Třebová - „Veřejnost může mít dojem, že celá věc ustrnula. Rozhodně tomu tak není," ujišťuje hejtman Martin Netolický ve věci zřícené střechy nové sportovní haly Na Skalce.

Pouhé dva týdny po kolaudaci se na nové sportovní hale v České Třebové zřítila střecha.Foto: Michal Horák

Vyšetřování i přípravné práce na její znovuotevření pokračují. Střecha se propadla během sportovního turnaje v polovině ledna, den před slavnostním otevřením. Pardubický kraj, který je vlastníkem objektu a investorem stavby, čeká pro další plánovaný postup na výsledky zkoumání policií pověřeného soudního znalce.

Nové vazníky vybírali ze čtyř variant

„Byli jsme informováni, že by výsledky šetření soudního znalce mohly být známy do konce května. Nejde o jednoduchou záležitost, a proto si vypracování znaleckého posudku vyžaduje svůj čas," uvedl hejtman, který ubezpečil, že událost do ztracena rozhodně nevyzní. „Vzhledem k tomu, že na místě není vidět těžká technika ani stavební ruch, může mít veřejnost dojem, že celá věc ustrnula. Rozhodně tomu tak není. Připravujeme novou variantu střešní konstrukce," dodal Martin Netolický s tím, že ze čtyř variant, které navrhl externí projektant, se kraj přiklání k variantě lepeného plnostěnného vazníku se zaoblenou spodní hranou. „Pro další konkrétní kroky však musíme vyčkat na názor soudního znalce," uzavřel. Cíl ale zůstává stejný: halu znovu otevřít do konce tohoto kalendářního roku.