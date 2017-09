Nad obchvatem Žamberka stále visí otazník

Žamberk - Jižní obchvat města. Řeší se řadu let, stále je jen na papíře a teď kvůli němu krajské Ředitelství silnic a dálnic vypracovalo sociologicko dopravní šetření. Jeho výsledky přistály zastupitelům na stole minulý týden.

Žamberk. Ilustrační foto.Foto: archiv

Šetření ale ukázalo, že počet vozidel, která Žamberkem projedou, neodpovídá extrémní zatíženosti silnice I/11. Denně tu projede zhruba 6 500 osobních a nákladních aut.

Jednání s obcemi

Sami řidiči by obchvat uvítali. „Znám to tam velmi dobře, a ten obchvat měl stát už dávno. Ta frekvence tam zatím není tak vysoká, ale pokud se tam potkají dva kamiony ve vjezdech na náměstí, tak jeden musí zastavit a počkat, až ten druhý projede. A to samé platí i pro autobusy. A to nemluvím o chodcích, kteří občas musí doslova skákat na přechody před auta, protože by jinak nepřešli,“ píše například jeden z diskutujících na fóru ceskedalnice.cz. „Další stavba, která tady měla stát už před dvaceti lety,“ přidává se další.

Vedení města nyní čeká další jednání, a to nejprve se starosty čtyř okolních obcí. Těch se obchvat dotkne také.

Zastupitelé uložili starostovi Jiřímu Dytrtovi a místostarostovi Oldřichu Jedličkovi, aby výsledky šetření prezentovali starostům obcí Helvíkovice, Dlouhoňovice, Lukavice a Líšnice. Jak již žamberský starosta před časem zdůraznil, jednotný postoj všech dotčených stran je důležitý. „Abychom my stát do budování obchvatu netlačili, a starostové okolních obcí nebyli proti,“ připomíná.

Studie ale kromě čísel přináší i návrh jedné změnu. „Studii zpracovala firma Sudop, která navrhuje optimální trasu. Protože tak, jak je trasa v současné době vedená, prochází částí obce Dlouhoňovice a částí města Žamberk, a rychlost není devadesát kilometrů za hodinu, ale pouze padesát,“ vysvětluje Jiří Dytrt. Úspora času by tak byla minimální.

Plusy i mínusy

Nad obchvatem tedy stále visí otazník. Na jednu stranu by pomohl zklidnit dopravu ve městě, která narůstá i v souvislosti s rozvojem firem na Žambersku a mimo jiné i automobilky v Kvasinách, zastupitelé ale stále berou v potaz i druhou stránku věci. „Jedenáctka“ vede centrem města a odklonění dopravy by se mohlo projevit v návštěvnosti a podnikání.