Na žebříku polezou do čtvrtého patra věže. Kdo nejrychleji?

Ústí nad Orlicí - Co nejrychleji vylézt po žebříku do čtvrtého podlaží cvičné věže, to je úkol pro účastníky šestadvacátého ročníku soutěže Orlická věž, které se každoročně účastní zhruba 130 profesionálních hasičů z celé republiky.

Orlická věž.Foto: Lukáš Prokeš

Loňským vítězem se stal Viliam Štinčik z HZS Poprad s časem 14,98, podaří se někomu zlomit rekord Jakuba Pěkného z roku 2013? Hasič z Ústí nad Labem věž zdolal v čase 13,89. Soutěžící letošního ročníku se o to pokusí v areálu ústeckoorlické hasičské stanice už v pátek 12. května od 9 hodin.

Autor: Iva Janoušková