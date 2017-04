Na věž si milovníci adrenalinu budou muset počkat

Česká Třebová - Na dlouho očekávanou novinku v podobě adrenalinové věže si nadšenci budou muset ještě chvíli počkat.

Adrenalinová věž.Foto: archiv Deník

Původní záměr vystavět šestnáctimetrovou zábavní věž na úpatí českotřebovské sjezdovky bylo nutné změnit. Majitelé nemovitostí v blízkosti sjezdovky si adrenalinovou věž za svými okny nepřejí.

„Mnoho lidí přišlo s připomínkami, že s věží na původním místě nesouhlasí. Z toho důvodu jsme tento záměr na stavebním úřadu stáhli, nechala se předělat projektová dokumentace s tím, že se věž umístí ve vrchní části Pekláku," informoval pracovník Odboru rozvoje města a investic Martin Hlaváček.

Pro případ, že by nastala náhlá změna počasí a návštěvníci se měli kam schovat, vznikne u multifunkční věže ještě obslužný objekt a přidá se i sklad na uložení vybavení.

„Předpokládám, že se i posune termín výstavby. S tou by se mohlo začít koncem července, když nevznikne žádný problém," uvedl Martin Hlaváček.

Nejzazší termín dokončení je však jasný, věž musí být postavená do konce října, jinak by město na pětimilionový projekt nezískalo slíbenou dotaci jeden a půl milionů korun od Pardubického kraje. Ideální by prý bylo dodělat věž již koncem září.

I přes změny s umístěním se však návštěvníci nemusejí bát, že by se letos na stěnu nedostali. „Věž na podzim otevře, je totiž možný celoroční provoz," dodal Martin Hlaváček.

Lidé se tak mohou těšit na lezeckou stěnu, lanové překážky, skok do neznáma či tandemovou houpačku. Schodiště povede středem až do horního patra, které bude sloužit například jako příjemné vyhlídkové místo nebo i netradiční zázemí pro různé semináře. Pro menší děti bude k dispozici především lezecká stěna zvaná Indiana Jones.