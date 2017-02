Na tvrzi zažijí Svatební den

Orlickoústecko – Lyže či snowboard „zaparkovat" do sněhu či stojanu a hurá se občerstvit. Běžná praxe mnoha návštěvníků zimních areálů, kteří často nechají své vybavení bez dozoru. „Dělám to běžně, dosud se mi nikdy nic neztratilo," konstatovala například lyžařka a snowboardistka Tereza z České Třebové. Stejně se vyjádřil i snowboardista Vlastimil z Letohradu. „O to, že by se mi prkno ztratilo, se nebojím," uvedl.