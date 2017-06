Na tábor lákají kouzly i zvířaty. Místa jsou

Orlickoústecko, Svitavsko - Nabídka táborů se rozrůstá. Vyrazit na něj mohou i rodiče.

Kam na dětský tábor? Moderní doba otvírá řadu možností. Každoroční otázku táborů řešila i maminka dvou chlapců z Ústí nad Orlicí. „U staršího dítěte to bylo jednoduché, v první třídě jsem dala na radu kamarádky, a byla to trefa do černého. Mladší dítě ze stejného tábora nadšené nebylo. Letos má nový kroužek, nový tábor, tak uvidíme, s jakou se po čtrnácti dnech vrátí domů," konstatuje.

Vedle tradičních skautských, hasičských či příměstských táborů letos mohou rodiče vybírat z řady moderně zaměřených táborů či kempů.

Škola čar a kouzel

Jedním z nich je například Škola čar a kouzel, která v potterovské Bradavice promění areál tábora v Budislavi. Organizátoři z chrudimského spolku Bzuk tu letos přivítají stovku dětí. „Přihlášky jsme spouštěli na Štědrý den a v tuto chvíli jsou ještě dvě volná místa pro chlapce," říká vedoucí Petr Blažek. Na děti čeká pestrý program inspirovaný bestsellerem J. K. Rowlingové – famfrpál, lektvary, kouzla a řada dalších.

Všechny řádky v seznamu účastníků má plné i indiánský tábor s koňmi, který na ranči Oklahoma pořádá Petr Staněk z Hrádku. „Plno bylo poměrně rychle," říká o letošním ročníku táboru, který pořádá od roku 1990.

Koňmi se inspirovali i organizátoři tábora v Útěchově u Moravské Třebové a mazlíčci figurují i v pestré nabídce táborů, které se uskuteční v osadě Lanwood v Lanškrouně. Pořádá je tu trutnovský spolek Fajn tábory a ze spektra jednadvaceti různě tématických táborů si tu vybere každý. Namátkou třeba sportovní, army mini, modelingový, youtube camp, scooter camp či tábor pro rodiče s dětmi či pro dospělé.

Tráví čas s dětmi

Zatímco dříve bylo smyslem táborů zabavit děti, zatímco rodiče chodí do práce, v dnešní době se rodiče nebrání vyjet na tábor s dětmi.

Své o tom ví i tatínek dětí z Moravské Třebové, který sám jezdil na skautské tábory nejprve jako dítě, poté jako vedoucí a teď už deset let vyráží rok co rok se svými dětmi na tábor do Kvíčalky u Městečka Trnávka. Schází se tu se svými přáteli a jejich dětmi.

„Chtěl jsem, aby moje děti zažily to, co já," vysvětluje. V projektu takzvaného rodinného skautingu se tu letos sejde zhruba 25 účastníků, v minulých letech byl počet i dvojnásobný. „Je to příležitost pro děti, aby poznaly to, co my, a také pro nás, abychom se znovu viděli," popisuje pozitiva takové týdenní dovolené.

Zažít adrenalin se svými dětmi mohou i ti, kteří využijí nabídku ústeckého Domu dětí a mládeže (DDM) Duha a vyrazí se svými dětmi na týden na vodu.

Ne každý ale chce spát jinde, než ve své posteli. Pro takové případy jsou ideální volbou příměstské tábory, které se ale rychle plní. Pořádá je řada DDM, například ten ústecký, žamberské Animo, českotřebovský Kamarád anebo třeba letohradští hokejbalisté, kteří se primárně zaměřují na děti školkového věku. „Náš tábor má název Hokejbal hrou a cílem je dopřát dětem pohyb, zábavu a řadu nových zážitků," říká místopředseda klubu Vlastimil Janoušek.

Nabídka dětských táborů je tedy pestrá, stačí jen rychle volit.