Na Pekláku zajásají milovníci adrenalinu

Česká Třebová – Nová atrakce už je na obzoru. Návštěvníci českotřebovského sportoviště Peklák se mohou těšit na dlouho chystanou novinku.

Adrenalinová věž vyroste i na Pekláku v České TřebovéFoto: archiv Deník

Multifunkční adrenalinová věž vyroste na úpatí sjezdovky, doplní tak nabídku stávajících aktivit, do kterých se řadí bike park či horské káry a nahradí v minulosti zrušený lanový park.



„Myslel jsem, že se stavět začne už loni, projekt se ale musel dořešit ještě papírově, a tak věž začne růst až letos na jaře," uvedl k atrakci starosta Jaroslav Zedník.



Šestnáctimetrová zábavní věž nabídne svým návštěvníkům rozmanité aktivity. „Nebude chybět lezecká stěna, lanové překážky a dobrodružnější povahy si vyzkouší i skok do neznáma a tandemovou houpačku," uvedl vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl. Pro menší děti bude k dispozici především lezecká stěna zvaná Indiana Jones. Schodiště povede středem až do horního patra, které bude sloužit například jako příjemné vyhlídkové místo nebo i netradiční zázemí pro různé semináře.



Výstavba atrakce bude hrazena primárně z městského rozpočtu s přispěním Pardubického kraje, od kterého se městu na novou atrakci za pět milionů korun podařilo získat dotaci 1,5 milionu. Zařízení by si na sebe prý mělo také vydělat a posílit tak finanční samostatnost celého areálu. Přijít si užít a vyzkoušet všechny zábavní prvky budou moci návštěvníci již brzy. Zahájení provozu nového lákadla, které má podtrhnout celoroční fungování areálu, je naplánováno na léto letošního roku.