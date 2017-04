Na odděleních vybudují 'rodinné pokoje'. A bude tu i wifi

Vysoké Mýto - Moderní doba si žádá pokroky. Vědí to i ve Vysokomýtské nemocnici, kde v loňském roce v návaznosti na podpis smlouvy o vzniku dialyzačního střediska vzniklo komplexní Oddělení jednodenní péče.

Nový operační sál Vysokomýtské nemocnice a jeho zázemí.Foto: archiv PK

Zakonzervovaný sál tu přesunuli o patro výš a tím uvolnili místo dialýze, k sálu pak přibyly i tři moderní pokoje pro pacienty, ošetřovna a pracoviště pro zdravotníky.

Za zvuku rozhlasu

Novinku nabízí i ambulantní provoz na ulici Hradecká, kde v čekárnách zní hudba z rozhlasu. „Do budoucna plánujeme vybudovat wifi síť jak na lůžkových odděleních, tak i v ambulantním traktu," informuje vedení nemocnice, které si je vědomé, že připojení na internet je ve zdravotnických zařízeních dnes již standardem. „Wifina" má být k dispozici do konce letošního léta.

Vedle toho v nemocnici právě probíhají opravy sociálních zařízení pro ambulantní pacienty v Hradecké ulici, která zajistí dosud chybějící komfort i vozíčkářům. Letos by ještě na každém lůžkovém oddělení měl vzniknout „rodinný pokoj", který by umožnil rodinným příslušníkům, kteří o to projeví zájem, trávit více času se svým příbuzným, který je hospitalizován. „Projektová dokumentace je připravena, finanční prostředky jsme pro tento účel získali z dotačního titulu od společnosti Avast. Zbývá získat souhlas majitele budovy a vybrat dodavatele stavebních úprav. Pokoje by do prázdnin mohly být hotové," informuje nemocnice s tím, že letos se ještě plánuje nový pacientský výtah.

Na dialýzu si počkají

Stín však zatím padá na plánovaný vznik dialyzačního střediska. Jedna ze stavebních firem se totiž odvolala proti výběru dodavatele stavebních prací a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal předběžné opatření, kterým zakázal uzavření smlouvy o dílo. Nyní se čeká na jeho další kroky.