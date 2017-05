Na letohradské pouti si každý přišel na své

Letohrad - 304. Kopečková pouť přilákala i letos tisíce lidí.

Řada stánků s rozličným zbožím, výstava drobného zvířectva a hlavně to, co láká nejen děti, ale i dospělé: atrakce. Do Letohradu i letos dorazil Break Dance, Extreme i vystřelovací koule, nápor ale statečně polykaly i autodrom, řetízkové kolotoče a atrakce pro děti. Na své si na pouti tradičně přišel každý a i počasí navzdory nepříznivým předpovědím nakonec vydrželo.