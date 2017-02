Na hale odstraní i zbývající vazníky

Česká Třebová – Čtyři vazníky nechal z haly sejmout soudní znalec, zbývajících devět by měla firma odstranit nejpozději začátkem tohoto týdne. Takový je verdikt po čtvrtečním kontrolním dni, který proběhl u nové sportovní haly Na Skalce, na níž se 14. ledna zřítila střecha přímo během florbalového turnaje.

Aktuální podoba haly, která čeká na svou opravu.Foto: Deník/Iva Janoušková

ODSTRANÍ SUTINY

Policisté tu svou práci a střežení torza budovy zakončili už ve středu odpoledne, kdy objekt předali zástupcům kraje a Profistavu. Ti se tu sešli hned druhý den. „Cílem kontrolního dne bylo především stanovení dalšího harmonogramu prací nutných k odstranění spadlé střechy a sutin,“ přiblížil mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Víte, že… nosnou střešní konstrukci tvořilo 13 dřevěných vazníků. Každý měří na délku 25 metrů a váží přibližně 1300 kilogramů.

Hejtman Martin Netolický se netají tím, že by chtěl, aby hala byla opravena ještě v letošním roce. Kraj nadále spolupracuje s externím nezávislým odborníkem, jehož cílem je příprava dalšího postupu rekonstrukce haly. „Očekáváme navržení řešení nové konstrukce střechy a zajištění všech nezbytných výpočtů,“ sdělil Martin Netolický s tím, že do čtrnácti dnů budou odstraněny sutiny a zároveň připravena opatření, která zabrání dalšímu poškození haly. Samozřejmě ale vše závisí na klimatických podmínkách. Původně kraj nevylučoval, že bude nutné halu zbourat a postavit celou znovu. Nyní to vypadá, že halu bude možné opravit. Škoda zatím nebyla vyčíslena, podle jednoho odhadu činí asi deset milionů korun.

Policisté případ šetří jako obecné ohrožení z nedbalosti, věc je ve fázi prověřování, jedním z nezbytných podkladů bude pro policisty znalecký posudek.

