Na besedu přijede Věra Sosnarová, žena, jež přežila gulag

Česká Třebová – Ve čtvrtek 26. ledna se v Malé scéně uskuteční beseda s Věrou Sosnarovou, ženou, která přežila sovětský gulag.

Kulturní centrum Česká TřebováFoto: Martin Synek

„Když jsem před lety četl knihu Krvavé jahody, ani ve snu by mě nenapadlo, že se jednou s paní Sosnarovou osobně setkám. Ta kniha je děsivá. To, co líčí, je mnohdy až neuvěřitelné. A proto má velký význam tyto věci stále připomínat!" říká k pořadu ředitel Kulturního centra Josef Kopecký. Na besedu se ženou, kterou unesli proto, že její matka během 1. světové války odešla z Ruska do Československa, kde se rozhodla zůstat, není žádné vstupné. Návštěvníci se dozví, jak po konci 2. světové války do jejich bytu vpadli Sověti, jak je s maminkou a sestrou násilím odvlekli – a drželi dlouhá léta v gulagu. A potom další roky na otrockých pracích v továrně, odkud se jim nakonec podařilo vrátit do ČSSR. Knihu si budou moci zájemci na besedě zakoupit.